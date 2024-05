Bezinha: Zerado e na lanterna, Fefecê perde pontos por escalação irregular  

Equipe de Fernandópolis ainda foi multada em R$ 1 mil. Agora, com – 3 pontos, Fefecê busca reabilitação neste sábado, contra a Inter, em Bebedouro/SP.

Até então zerado e na lanterna do Grupo 1 do Paulistão Segunda Divisão Sub-23 Sicredi, o Fernandópolis viu sua situação se complicar ainda mais após uma decisão do Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP), na terça-feira (30.abr), onde o Fefecê perdeu três pontos por escalação irregular na estreia da competição, na goleada sofrida para o Tanabi.

Na súmula da partida que culminou na derrota acachapante da Águia no Estádio Cláudio Rodante, em Fernandópolis/SP, por 4 a 0, no dia 21 de abril, a arbitragem relatou o seguinte: “Informo que a equipe Fernandópolis Futebol Clube acusou restrição de seus jogadores no ato da escalação, foi autorizada inclusão e participação dos atletas na partida pelo gerente de futebol da equipe sr. Alessandro Gimenes”.

No julgamento, foi deferido pelo presidente da 2ª Comissão Disciplinar o pedido de oitiva virtual do Sr. Everton Ricardo de Souza Longo, realizado pela Defesa. A pena de perda de pontos foi aplicada de forma unânime. Já a pena de multa foi decidida pela maioria, com voto divergente da Dra. Maria Fernanda que aplicou o valor de R$ 1 mil.

Desta forma, fica decidido pela perda dos pontos atribuídos a uma vitória, três pontos. Não sendo computados eventuais pontos obtidos pelo infrator e quaisquer outras vantagens regulamentares.

E assim, agora com – 3 pontos, o Fefecê tenta o primeiro êxito no torneio neste sábado (4.mai), às 16h, longe de seus domínios, quando enfrenta a Inter, no Estádio Sócrates Stamato, em Bebedouro/SP.