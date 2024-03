Tanabi Esporte Clube está no Grupo 1 do Campeonato Paulista sub-23

A competição está prevista para iniciar em 21 de abril e a final em setembro.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou durante o Conselho Técnico na ultima segunda-feira (26.fev), os grupos do Campeonato Paulista sub-23, a Bezinha, que neste

ano tem inicio previsto para o dia 21 de abril. O Tanabi está no Grupo 1, juntamente com outros clubes da região.

Os últimos detalhes do Campeonato Paulista sub-23 – Segunda Divisão, foram discutidos em Conselho Técnico na sede da Federação Paulista de Futebol. A Bezinha como é chamada

contará com 17 clubes divididos em três grupos regionalizados, dois grupos com seis equipes e um com cinco equipes, com partidas entre si em turno e returno, classificando as quatros mais bem colocadas à fase seguinte. A competição tem o início previsto para 21 de abril e a grande final para 15 de setembro.

“Expectativa de bons jogos, porém muito difíceis! E é legal reviver os derbis regionais do passado onde o nosso torcedor tem boas lembranças desses jogos”, comenta Davi Zaqueo,

técnico do Tanabi Esporte Clube.

O Tanabi Esporte Clube divide o Grupo 1 com Araçatuba, Inter de Bebedouro, Fernandópolis, Olímpia e o Tupã. Com partidas em turno e returno nesta primeira fase da

competição.

“Porém achei o grupo muito difícil pois são equipes que já vieram disputando a

competição nos anos anteriores e equipes que estão retornando novamente, mas com uma

estrutura e organização muito boa”, finaliza Davi Zaqueo.

A tabela com os jogos, datas, horários e adversários ainda não foram divulgados pela

Federação Paulista de Futebol.