Bezinha: Fefecê perde para a Associação Esportiva Araçatuba fora de casa 

Com a segunda derrota no Paulistão Segunda Divisão Sub-23 Sicredi o Fernandópolis permanece na lanterna do Grupo 1; próximo jogo é contra a Inter, em Bebedouro.

O Fernandópolis enfrentou à Associação Esportiva Araçatuba na tarde do último sábado (27), no Estádio Dr. Adhemar de Barros, em Araçatuba/SP, e perdeu por 2 a 0.

O duelo em Araçatuba reuniu bom público, superou os 2 mil torcedores e rendeu mais de R$ 44 mil em arrecadação. Já dentro de campo, os donos da casa trataram que garantir os três pontos, com gols de Leozinho e Gustavo França, um em cada tempo.

É a segunda derrota do Fefecê no Campeonato Paulista Segunda Divisão Sub-23 Sicredi, pois já havia perdido para o Tanabi Esporte Clube, na estreia, no Cláudio Rodante, em Fernandópolis, por 4 a 0.

Na tabela atualizada, o Fernandópolis está na lanterna, pois ainda não somou pontos e o saldo negativo é de 6 gols.

Na próxima rodada, no sábado (4.mai), o Fefecê busca reabilitação novamente longe de seus domínios, quando enfrenta a Inter, em Bebedouro/SP.