Bezinha: Fefecê perde mais uma e segue na lanterna

Fora de casa, o Fernandópolis até saiu na frente, mas tomou a virada da Inter de Bebedouro.

Três jogos, três derrotas. Essa é a campanha do Fernandópolis até o momento na Segunda Divisão Sub-23 Sicredi 2024. E, para piorar, o time foi punido por escalação irregular, fazendo com que a equipe tenha pontuação negativa de -3 pontos na lanterna do Grupo 1.

Na tarde do último sábado (4.mai), diante de 600 pagantes no Estádio Sócrates Stamato, em Bebedouro/SP, o Fefecê saiu na frente do placar, logo aos 17 minutos de bola rolando, com Pablo. Porém, no segundo tempo a Inter deu o troco em quatro minutos, com Vinicius e Caio.

Próximo compromisso

Agora, o Fefecê volta para casa e tentará diante de sua torcida no próximo domingo (12), às 10h, tentará somar seus primeiros pontos na Segundona, diante do Tupã, no Estádio Municipal Cláudio Rodante, em Fernandópolis.