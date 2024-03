Bezinha: Fefecê estreia em casa contra o Tanabi 

O primeiro compromisso do Fernandópolis no Campeonato Paulista Segunda Divisão Sub-23 ocorre no domingo, dia 21 de abril, às 10h, no Estádio Cláudio Rodante.

O Fernandópolis já conhece a primeira fase do Campeonato Paulista Segunda Divisão Sub-23, conhecida como Bezinha, equivalente à quinta divisão do estadual. O Fefecê estreia em casa, contra o Tanabi, no domingo, dia 21 de abril, às 10h, no Estádio Cláudio Rodante.

O Fernandópolis retoma as competições, após imbróglios na última temporada, quando acabou suspenso pelo TJD-SP (Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo) por suspeita de manipulação de resultados.

Neste ano, 17 clubes vão disputar o título e duas vagas na Série A4 (quarta divisão), em 2025. A competição é para jogadores sub-23 (nascidos até 2001) e ocorrerá entre 21 de abril e 29 de setembro, data da final. Todas as partidas terão transmissão do YouTube no canal Futebol Paulista.

O Grupo 1 é repleto de clubes da região, como por exemplo: Fernandópolis, Tanabi Esporte Clube, Olímpia, Araçatuba, Tupã e Inter de Bebedouro.

Sistema de disputa

De acordo com o regulamento, os clubes foram divididos em três grupos, sendo dois com seis equipes e um com cinco, onde se enfrentarão em turno e returno. Classificarão à segunda fase os quatro melhores de cada.

Na segunda etapa, os times serão novamente divididos em três chaves com quatro equipes. Os dois melhores de cada, além dos dois melhores terceiros colocados no geral, seguem adiante para o mata-mata, que terá quartas, semifinal e final em jogos de ida e volta. A partir da fase eliminatória, o empate no placar agregado dará a vitória à equipe de melhor campanha na somatória das fases.

Confira a tabela detalhada dos jogos do Fefecê na Bezinha 2024: