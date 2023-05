Bezinha: Fefecê é goleado em casa pelo Vocem 

O Fernandópolis não teve a menor chance de fazer frente ao futebol organizado do time de Assis e o duelo acabou em 5 a 2 para os visitantes.

O Vocem goleou o Fernandópolis no último sábado (6.mai), no Estádio Claúdio Rodante, pelo placar de 5 a 2, pela Bezinha do Campeonato Paulista. A goleada começou a ser construída no primeiro tempo, mas foi consolidada na segunda etapa.

Com isso, o time Mariano chegou aos 100% de aproveitamento na competição: três vitórias em três jogos. Já o Fefecê continua sem vencer, com apenas um ponto conquista.

O primeiro tempo foi todo do Vocem, com mais posse de bola e sem dar grandes chances ao Fernandópolis. O primeiro gol surgiu de uma bela cobrança de falta, aos 26 minutos. Pela esquerda do ataque, com pouco ângulo, Guthierrez bateu direto para o gol, surpreendendo o goleiro Rafael: 1 a 0 para os visitantes.

O Fefecê, sem muita organização, até tentou buscar a igualdade, mas quem acabou marcando de novo foi o Vocem. Numa rápida saída de bola da defesa, aos 41 minutos, o contra-ataque acabou encontrando o atacante Beto, que limpou para o meio do campo, avançou e bateu firme da meia-lua: 2 a 0 para o time de Assis.

Com os oito minutos de acréscimo dados pelo árbitro, ainda deu tempo do Fernandópolis anotar o seu antes do intervalo. Após marcação de um pênalti, Pexeiro bateu aos 49 minutos – com paradinha e personalidade – e diminuiu o prejuízo: 2 a 1.

Segundo tempo

Depois do intervalo, o Fernandópolis voltou mais ligado no jogo e rapidamente chegou à igualdade. Aos 6 minutos, em jogada coletiva, foi até a linha de fundo pela direita do ataque, cruzou para trás e encontrou Ranisson, que pegou de primeira e deixou tudo igual: Fernandópolis 2 a 2.

Mas não demorou para o Vocem marcar de novo: aos 22 minutos, em cobrança de escanteio, Júlio apareceu livre na pequena área para cabecear. E aos 31 minutos, o Clube Mariano ampliou de pênalti, com Nicholas: 4 a 2 Vocem.

E ainda dava tempo de confirmar a goleada: em cobrança de lateral na área, a bola foi desviada de cabeça na primeira trave e Guthierrez apareceu na segunda trave para desviar: final de jogo, Vocem 5 a 2.

Próximo compromisso

Agora, na próxima rodada, o Fernandópolis volta a campo em casa, quando recebe o Tanabi, no próximo sábado, às 15h.