Beraldo é dúvida, mas Dorival deve ter trio artilheiro no ataque 

Lucas, Luciano e Calleri são esperanças do Tricolor contra LDU, nesta quinta, no Morumbi.

O São Paulo encerrou, nesta quarta-feira, a preparação para encarar a LDU, nesta quinta, às 19h, no Morumbi, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. O jogo de ida foi 2 a 1 para os equatorianos.

Beraldo não treinou e segue como dúvida para o confronto. O zagueiro se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo sofrida na partida de ida, em Quito.

Em contrapartida, Dorival Júnior terá os principais jogadores de ataque à disposição e deve escalar Luciano, Lucas Moura e Calleri. O trio é o principal responsável pelos gols da equipe nos últimos jogos. James Rodríguez deve começar no banco.

Além da dúvida sobre Beraldo, Caio Paulista, Erison, Patryck, David, Galoppo, Ferraresi, Diego Costa e Igor Vinicius seguem fora.

Desta maneira, um provável São Paulo tem: Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Pablo Maia, Alisson (Gabriel Neves), Rodrigo Nestor e Luciano; Lucas Moura e Calleri.

No último treino antes do duelo, os atletas fizeram uma atividade com um circuito físico como aquecimento, coordenado pelos preparadores Celso Rezende e Pedro Campos.

Depois, o elenco realizou um treino tático, posicional, sob as orientações de Dorival Júnior e o auxiliar Lucas Silvestre, e um trabalho técnico de construção de jogadas e finalização ao gol com o auxiliar Pedro Sotero.

Para avançar às semifinais, o São Paulo precisa vencer por mais de um gol de diferença após a derrota por 2 a 1 na ida. Vitória por um gol leva a decisão para os pênaltis.

Quem avançar nesta quinta enfrentar o vencedor de Botafogo x Defensa y Justicia. O primeiro jogo, no Rio de Janeiro, terminou empatado por 1 a 1.

