Beraldo deve treinar com elenco nesta quarta e pode voltar ao São Paulo contra o Cuiabá 

Zagueiro trata uma lesão no tornozelo e na última semana já participou de algumas atividades com o grupo tricolor.

O zagueiro Beraldo deve reforçar o São Paulo nesta semana. Em reta final do tratamento de uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, a expectativa é que ele volte a treinar sem restrições nesta quarta-feira, na reapresentação do elenco. É possível que ele esteja em campo no sábado, contra o Cuiabá, às 18h30, em Mato Grosso, pelo Brasileiro.

Beraldo se machucou num treino antes da partida contra o Fluminense, pelo Brasileiro. Desde então, foi desfalque em cinco jogos.

Nesse período, primeiro foi substituído por Alan Franco, que também se machucou, e por Diego Costa, que formou a zaga titular com Arboleda nas últimas partidas – o jovem Matheus Belém teve chance contra o Bragantino, quando o técnico Dorival Júnior poupou titulares, e foi bem.

Beraldo participou de uma atividade com todo o elenco no final de semana, antes do clássico contra o Santos. Nela, porém, atuou como coringa, uma função em que evitava choques com os colegas.

Dorival e o departamento médico vão avaliar as condições de Beraldo nessa volta aos treinos para saber se ele poderá ser relacionado para o jogo contra o Cuiabá – na semana que vem, o time jogará a partida de ida das semifinais da Copa do Brasil, contra o Corinthians, na terça-feira.

Beraldo passou a ganhar chances no início da temporada, quando a zaga perdeu jogadores por lesão. Rapidamente, assumiu lugar de titular. Ele tem 26 jogos no ano, sendo 25 desde o início.

*Com informações do ge