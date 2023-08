Bento tem lesão confirmada pelo Athletico e é cortado da Seleção; Lucas Perri é o substituto 

Goleiro tinha sido convocado por Fernando Diniz para os jogos contra Bolívia e Peru, pelas Eliminatórias; Lucas Perri, do Botafogo, é chamado para a vaga.

Após a CBF confirmar o corte do atacante Vinicius Junior, do Real Madrid, para os primeiros jogos da seleção brasileira pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo 2026 e convocar Raphinha, do Barcelona, as lesões tira mais um da lista do técnico Fernando Diniz: sai Bento e entra Lucas Perri.

O goleiro Bento teve uma lesão na coxa confirmada pelo Athletico e foi cortado da seleção brasileira nesta quarta-feira. Ele foi chamado por Fernando Diniz para os jogos contra Bolívia e o Peru, em 8 e 12 de setembro.

Lucas Perri, do Botafogo, foi chamado para a vaga. Alisson (Liverpool) e Ederson (Manchester City) são os outros goleiros da lista.

Bento sentiu dores na região durante um treino, no último sábado, e ficou fora diante do jogo com o Fluminense, no domingo. Léo Linck foi o substituto e deve ser mantido na posição pelo Athletico nos próximos jogos.

Em nota, o Athletico informou que exames “constataram uma lesão no músculo posterior da coxa direita” e que o goleiro “segue em tratamento no departamento médico do clube”. A previsão de retorno é de um mês.

Lucas Perri

Escolhido para a vaga, Lucas Perri foi chamado pela primeira vez para a seleção e é um dos destaques do Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro. Revelado pelo São Paulo, ele foi contratado pelo Alvinegro no meio de 2022 depois de boa passagem pelo Náutico.

No Glorioso, Perri chegou sem grandes holofotes e ganhou a vaga após lesão do então titular Gatito Fernandez, na reta final do Brasileirão. Ele não perdeu mais a titularidade e se consolidou na equipe desde o Carioca de 2023.

Com a convocação do goleiro, o Botafogo volta a ter um jogador na seleção após quatro anos. O último jogador do clube carioca a ser convocado foi o lateral-direito Marcinho, em setembro de 2019. Na ocasião, ele foi chamado por Tite para suprir a lacuna deixada por Danilo, cortado por lesão, para os amistosos contra Nigéria e Senegal.

Perri já tinha sido convocado em duas oportunidades, mas nunca para a principal. A primeira foi em 2016, com então 18 anos, para a seleção olímpica de Rogério Micale. A segunda aconteceu três anos depois, convocado por André Jardine, para o sub-23.

*Com informações do ge