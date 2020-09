Bebida gelada entregue na sua casa, rapidinho e no precinho? O Zé Delivery e o Pit Stop chegaram em Votuporanga

Com a pandemia todos estão isolados, mas não é por isso que precisamos ficar sem a nossa bebida favorita, ou aquela “canela de pedreiro”, após enfrentar um dia corrido, com o nosso calor básico de quase 40 graus. Todo o processo de ir ao mercado, comprar sua bebida, voltar para casa e esperar a bebida gelar costuma demorar pelo menos duas horas. E é por isso que o Zé Delivery e o Pit Stop chegaram em Votuporanga para facilitar sua vida.

O Zé Delivery é o maior aplicativo de entrega de bebidas do Brasil e junto com o Pit Stop te entregam bebidas geladas, desde cerveja, água, suco e refrigerantes, até destilados, vinhos, petiscos e as famosas Skol Beats 150 bpm e GT.

“A chegada em Votuporanga consolida um grande momento para a expansão acelerada do Zé pelo país. Estamos muito felizes em trazer o app que já é sucesso em outras regiões, reafirmando nosso compromisso em democratizar o serviço de delivery de bebidas geladas. Para isso, garantimos sempre entrega rápida, preço de supermercado ou até melhor e atendimento em 100% dos bairros da região, inclusive nos mais afastados, com o mesmo nível de qualidade”, acrescenta Claudio Azevêdo, Head de Marketing e Growth do Zé Delivery.

O serviço já está presente em todos os estados do país. Em Votuporanga, o aplicativo espera injetar cerca de R$ 8 milhões na economia da região nos próximos 12 meses, gerando também novos empregos.

Sem taxa de entrega e desconto especial

Os consumidores de Votuporanga vão poder experimentar o serviço sem pagar taxa de entrega no primeiro pedido, além de um desconto de R$10,00 com o cupom OLAVOTU. O Zé Delivery funciona com acesso ao site e pode ser baixado na Apple Store e na Play Store.

Sobre o Zé Delivery

Maior app de entregas de bebidas do Brasil, o Zé Delivery possui um portfólio de produtos que vai desde água, sucos e refrigerantes, até cervejas, destilados, vinhos, petiscos, carvão e gelo. Presente em todos os estados brasileiros, o Zé Delivery tem o compromisso de chegar aonde outros serviços não chegam, em regiões mais afastadas do centro e em todos os bairros das regiões onde atua.

O app está disponível na Apple Store(iOS) e Play Store (Android) ou pelo site ze.delivery.

Sobre o Pit Stop

Hoje já com mais de 1700 lojas no Brasil, a franquia Pit Stop é um modelo pioneiro composto por um container refrigerado, que oferece ao consumidor o portfólio AmBev estupidamente gelado a um preço justo e de forma rápida. Todo mundo quer aproveitar o tempo da melhor maneira, por isso o Pit Stop tem o compromisso de ser um ponto rápido de parada e partida para abastecer a geladeira.