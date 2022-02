Bebê nasce dentro de ambulância com ajuda de socorristas do SAMU em Fernandópolis

Socorristas foram enviados ao bairro Maria Tereza, perceberam que a mulher estava em trabalho de parto e acionaram apoio do serviço de suporte avançado. Porém, o bebê nasceu dentro da ambulância, com a ajuda dos profissionais.

De acordo com a prefeitura, o parto foi rápido e aconteceu normalmente. A mãe e o filho recém-nascido foram avaliados pelo médico e levados à Santa Casa de Fernandópolis, onde receberam atendimento.

“É extremamente gratificante saber que uma vida veio ao mundo pelas mãos das nossas equipes. Isso mostra a capacidade dos profissionais de lidaram com os extremos do ser humano, desde o nascimento até a morte. E em meio às notícias ruins que acompanhamos, essa foi um acalento para nosso coração. Desejamos muita saúde a mamãe e ao filho”, disse o coordenador do SAMU de Fernandópolis, Adler Roberto Britto de Jesus Silva.

*Informações/g1