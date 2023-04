Bebê e idoso são socorridos após carro capotar em rodovia de Rio Preto 

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e bateu em um barranco. Com o impacto da colisão, carro capotou e parou no acostamento.

Um carro capotou na Rodovia BR-153, em São José do Rio Preto/SP, na tarde desta quinta-feira (13.abr).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e bateu em um barranco.

Com o impacto da colisão, o carro capotou e parou no acostamento da rodovia. Ao todo, quatro pessoas estavam dentro do veículo. Um bebê e um idoso foram encaminhados para um hospital. O estado de saúde dos dois não foi informado.

Ainda conforme a PRF, o motorista e a mulher não ficaram feridos. Recentemente, o casal perdeu um recém-nascido por Covid-19. O trânsito não precisou ser interditado por conta do acidente.

*Com informações do g1