Bebê é batizado na UTI Neonatal da Santa Casa 

Bento Miguel Meireles Mantelato recebeu o sacramento no Dia de Nossa Senhora.

Ao longo dos 72 anos, a Santa Casa de Votuporanga tem como missão acolher, assistir, desenvolver e gerir com o melhor de todos nós. Em todo este tempo, cada paciente foi e é único. Marcou a vida de colaboradores, corpo clínico, diretores, deixando aprendizado, crescimento e amor no que acreditamos.

Cada assistido foi capaz de desafiar e incentivar a busca incessante pelo melhor atendimento, com humanização e qualidade. Com apenas quatro meses, o pequeno e guerreiro Bento Miguel Meireles Mantelato ensina diariamente o que é o milagre da vida.

Bento veio ao mundo com 24 semanas, no dia quatro de junho e, devido a prematuridade, é acompanhado desde o seu nascimento pela equipe multiprofissional na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal da Instituição. Desde então, o pequeno dá testemunhos de fé, resiliência e devoção.

No Dia das Crianças e de Nossa Senhora Aparecida (12.out), recebeu o sacramento do batismo dentro da UTI Neonatal. Melhor data impossível para um bebê que já nasceu devoto de Nossa Senhora.

Os pais Mariele Cristina Meireles Andrade e Douglas da Silva Mantelato participaram do batismo, que foi ministrado pelo padre Gilmar Margoto. Os padrinhos Isabella Cristina da Silva Cavalini e Luciano Nascimento Silva estavam presentes, além dos profissionais da Unidade de Terapia Intensiva.

O batismo representa a porta de entrada para a vida cristã. Para os pais, renascimento e esperança da cura. “Sempre tivemos essa vontade, porém só quando Bento saísse da UTI e fosse para casa. Nós achávamos que só batizava no Hospital quando a criança estava em risco de vida. Mas conversando com a capelã, ela explicou sobre as questões religiosa, fé, espiritual e que abençoaria ainda mais a vida dele. Pensamos no dia 12, devido toda a nossa fé em Nossa Senhora. Deu tudo certo”, contou Mariele.

A cerimônia foi emocionante. “Sentimos de perto a benção verdadeira dele e a presença da mãe ali naquela UTI”, complementou a mãe.

Bento Miguel é fruto de uma promessa a Nossa Senhora. “Eu tentava engravidar há mais de 10 anos. A avó do meu esposo, Aurora, fez uma promessa e, quando descobrimos a gestação, ela pediu para escolhermos três nomes: Rafael, Gabriel ou Miguel. Por isso, optamos por Bento Miguel. Ele é a resposta da promessa do dia 12 de outubro e por isso foi tão importante o batizado nesta data”, frisou.

Agora, as orações são para que o pequeno tenha alta. “A gente acredita muito em Nossa Senhora e na força do batismo. Agradeço muito a atenção do padre que aceitou o pedido e a equipe do Hospital. Meu filho está sendo bem cuidado, sou extremamente grata a todos os profissionais e a tudo que fazem por ele. Não há palavras e nem atitude que paguem minha gratidão e, com a graça de Deus, logo estará indo para casa,” finalizou. Com toda essa fé, ninguém duvida de que Bento é o verdadeiro milagre.