Bebê de 1 ano tem infecção na perna após cair em esgoto no litoral, diz mãe

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo informou que local onde o bebê caiu, em Praia Grande/SP, já passou por manutenção.

A mãe de um bebê de 1 ano e meio alega que a filha desenvolveu uma infecção na perna após cair em um esgoto, em Praia Grande, no litoral de São Paulo. A mulher, que prefere não se identificar, disse neste sábado (24) que a menina permanece internada. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) informou que o local onde o bebê caiu já passou por manutenção.

De acordo com a mãe, no último dia 17, elas estavam saindo de casa quando a menina pisou em um esgoto que teve a tampa quebrada, fazendo com que ela caísse com a perna no local. O acidente aconteceu na Rua Roberto Santos, no bairro Vila Sônia. Com a queda, o bebê sofreu alguns cortes na perna.

Elas retornaram para casa, no entanto, além de uma vermelhidão, a criança começou a ter febre e inchaço na perna. Mesmo com os cuidados, a menina não melhorava, e ela precisou procurar o pronto socorro do município. No local, os médicos informaram à mãe que o bebê contraiu uma infecção na perna, e começaram a medicá-lo.

Após algum tempo esperando vaga, ela conseguiu transferência para o Hospital Municipal, onde a menina permanece internada para tratamento. Segundo a mãe, os médicos diagnosticaram uma infecção bacteriana.

“Estou abalada, pois minha filha nunca tinha ido a um hospital, e ela precisou internar. Tudo o que eu tinha medo era ter que ficar aqui, mas aqui estou”, lamenta.

Com a menina ainda internada, a mãe acompanha o caso no hospital, mas explica que tem medo, já que tem outros dois filhos, e não consegue trabalhar enquanto a acompanha na unidade. Apesar disso, aguarda a melhora da filha. Ela conta que recebeu imagens do local recebendo manutenção, e lamenta que a filha tenha passado por isso. “Não deveria acontecer com ninguém”, finaliza.

Prefeitura

A Prefeitura de Praia Grande informou, em nota, que a paciente deu entrada no Pronto Socorro Quietude na terça (20), e quinta-feira (22) foi transferida para o Hospital Irmã Dulce, onde está recebendo todo o tratamento necessário. De acordo com a equipe médica, o quadro está evoluindo bem. A administração finaliza informando que está à disposição da mãe e da família para qualquer esclarecimento.

Já à Sabesp disse em nota que, ao tomar conhecimento do caso, direcionou uma equipe técnica ao local, onde foi providenciada a troca da tampa do radial do imóvel da Rua Roberto Santos, no bairro Vila Sonia. A empresa ainda alegou que não havia registro do ocorrido, e reforçou a importância de que ocorrências devem ser informadas via Central de Atendimento, que funciona durante 24h pelos números 0800-0550195 ou 195.

*Com informações do g1