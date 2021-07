Bebê de 1 ano e irmão sofrem queimaduras com leite quente após panela cair de fogão em Araçatuba

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mãe das vítimas fervia o líquido no fogão, quando os filhos esbarraram na panela. Menino de 5 anos teve 50% do corpo queimado e está na UTI.

Um bebê de um ano e seu irmão, de 5 anos, sofreram queimaduras com a queda de uma panela com leite quente, na tarde desta quinta-feira (1º), no bairro São José, em Araçatuba/SP.