Beach Tennis: Babalú recebe patrocínio da EMIT 

O atleta votuporanguense João Pedro Gratão conta com a parceria da primeira fábrica genuinamente brasileira especializada em raquetes.

O atleta João Pedro Gratão, “Babalú”, será patrocinado pela EMIT, empresa especializada em raquetes de Beach Tennis. A primeira fábrica genuinamente brasileira, tem tudo para ser uma das gigantes do mercado, devido a tecnologia utilizada em suas raquetes e materiais de alta qualidade, visando otimizar a performance dos atletas.

Babalú é uma das grandes revelações da modalidade em Votuporanga/SP, neste que é considerado um dos esportes que mais ganha adeptos pelo mundo, sendo inclusive inserida como modalidade oficial nos Jogos Regionais e Jogos Abertos do Interior – maior torneio da América Latina chamada de “Olimpíadas Caipira” e ainda com possibilidade de ser incluída nos Jogos Olímpicos de Verão.

A fábrica da EMIT está instalada em São Carlos/SP por motivo estratégico logístico, além de ser um dos maiores polos tecnológicos do Brasil. A empresa é composta por três sócios engenheiros, gerente de processo/desenvolvimento e pessoal especializado em sua linha de produção.

Um dos sócios da empresa, o Mateus Spacca, sócio-fundador e responsável pelo setor de qualidade, comercial e marketing da EMIT esteve presencialmente em Votuporanga para apresentar Babalú à comunidade do Time EMIT.

O foco da EMIT é inovar e revolucionar o mercado de raquetes de beach tennis através de produtos diferenciados, com inovações tecnológica e atenção à saúde dos atletas, sendo assim, as raquetes da marca promete ajudar no desempenho dos atletas, iniciantes e avançados.

A marca tem como atletas patrocinados, grandes nomes do cenário nacional e internacional: Matheus Arion – 349 ranking ITF, Cauê Morini – 408 ranking ITF, João Pedro Chede – 840 ranking ITF entre outros atletas com potencial de crescimento dentro do esporte.

O professor Marcinho Fukuiama, que intermediou essa parceria, vê como única essa possibilidade de incentivar os jovens talentos da região, bem como fomentar à prática do beach tennis e acima de tudo, representando essa marca, com as raquetes mais tops do mercado.

Babalú tem em seu currículo mais de 10 pódios em torneios da região (Votuporanga, Fernandópolis, Jales, São José do Rio Preto, além de outros estados como: Iturama e Uberlândia, em Minas Gerais), nas categorias Livre e Juvenil, tudo isso em pouco mais de um ano após iniciar na modalidade, incluindo aí a grande conquista de forma invicta do 1º Torneio Aberto da Arena Espaço Beach, nova parceira da marca EMIT, na Categoria B Masculina, ao lado do parceiro Caio Martins em uma final eletrizante vencida por 9 à 7 no tie break, sobre a forte dupla fernandopolense, Rickison e André Iashima.