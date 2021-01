‘BBB’ 21: Gustavo Mioto confirma convite, mas nega participação

Na noite desta segunda-feira, o cantor Gustavo Mioto negou os boatos de que entraria na casa do “BBB” 21. Ele, no entanto, confirmou que foi convidado para o reality, mas disse que os compromissos com a música o impediram de participar:

– Realmente rolou a conversa. Me sinto lisonjeado por estar sendo cotado. Porém, a gente acabou de assinar com a gravadora, que é a maior do mundo. Então, temos muitos planos esse ano, muitos projetos, três ou quatro discos para fazer, muitas coisas internacionais… Ficaria inviável esse ano participar de algo assim. Porém fiquei feliz com toda a repercussão, com todo o carinho da galera dizendo que ia torcer. Quem sabe um dia.

O cantor disse ainda que espera aparecer no programa, mas como atração musical: – Vou me sentir muito honrado de estar lá cantando para a galera que estiver confinada.

Quando começou a ser especulado como um dos possíveis integrantes do grupo camarote do “BBB” 21, Gustavo chegou a fazer uma piada no Twitter em que dizia que ia aproveitar os dias em casa pois logo estaria na hora de viajar. Pouco tempo depois, no entanto, ele apagou a publicação.