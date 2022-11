Bazar do Bem recebe doações de artesanato do grupo “Bordados do Bem”

Grupo destinou uma nova remessa para o Bazar do Bem, que auxilia na humanização dos atendimentos da Santa Casa.

O Natal é sempre uma data especial. E o grupo “Bordados do Bem” representa este tempo com solidariedade, amor ao próximo e bondade. As voluntárias são coordenadas pela Amália Maria Cuin Genari e, duas vezes por ano, destinam artesanatos produzidos por elas para o Bazar do Bem.

Dona Maria Genari reúne cerca de 15 mulheres em sua casa, todas as terças-feiras, para a produção de peças totalmente artesanais. Nesta semana, o grupo entregou mais de 150 itens, entre panos de prato, caminhos de mesa, bolsas, almofadas, jogos de banho, toalhas de lavabo e etc.

É a corrente do bem em forma de dedicação que se reverte em acolhimento, amor, salvando vidas. Emília Rodrigues de Faria e Ferreira, do Grupo de Humanização, e Elena Benati, presidente do Bazar do Bem, agradeceram as doações. É através das vendas dos produtos recebidos no Bazar, o recurso é direcionado para o Grupo de Humanização e a diretoria do Bazar, que juntos buscam maneiras de oferecer uma assistência cada vez melhor aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e seus acompanhantes.

Já foram adquiridos muitos produtos, equipamentos e materiais com os recursos obtidos pelas vendas, como: poltronas para acompanhantes; poltronas para amamentação; materiais para campo cirúrgico; cilindros de ar comprimido; tablets; colchões pneumáticos; enceradeira industrial; lençóis, fronhas, cobertores, bebedouros e muito mais.

Bazar do Bem

O prédio está localizado no cruzamento da avenida da Saudade com a Rua Minas Gerais. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 até 17h. Mais informações podem ser obtidas no setor de Captação de Recursos, no telefone (17) 3405 9139.