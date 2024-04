Bazar do Bem recebe doações de artesanato do grupo Bordados do Bem

O grupo é composto de voluntárias, que bordam e fazem artesanatos para serem distribuídos em instituições sociais duas vezes por ano.

O grupo Bordados do Bem realizou uma doação de artesanatos para o Bazar do Bem, da Santa Casa de Votuporanga. O grupo é composto de voluntárias, que bordam e fazem artesanatos para serem distribuídos em instituições sociais duas vezes por ano. Para Amália Maria Cuin Genari, coordenadora do grupo, fazer parte do Bordados do Bem vem de família, “A minha mãe Adélia que criou o grupo, ela já é falecida faz nove anos, mas o Bordados do Bem continua”. Hoje, o mesmo conta com mais de dez voluntárias.

Nesta quarta-feira (24.abr), o grupo doou mais de 120 peças, que serão vendidas no Bazar do Bem e o valor revertido para a Santa Casa de Votuporanga, ajudando a salvar vidas. “A gente trouxe de tudo, jogo de toalha, guardanapo, bate mão, capa de almofada, caminho de mesa, toalha… Fazer esse tipo de doação é um sonho. Me sinto maravilhosa, é muito gratificante o que estamos fazendo”, conta Rosmeire Alves Gonzales Becari, também voluntária do Bordados do Bem.

Os recursos obtidos com as vendas de produtos no Bazar são direcionados ao Grupo de Humanização e à diretoria do Bazar. Juntos, eles trabalham para aprimorar continuamente a assistência oferecida aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e seus acompanhantes. Graças a essas vendas, já foram adquiridos diversos itens como ultrassom, poltronas para amamentação, materiais para procedimentos cirúrgicos, cilindros de ar comprimido, tablets, colchões pneumáticos, enceradeira industrial, lençóis, fronhas, cobertores, bebedouros, entre outros.

O Bazar do bem está localizado no cruzamento da avenida da Saudade com a Rua Minas Gerais. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 até 17h. Mais informações podem ser obtidas no setor de Captação de Recursos, no telefone (17) 3405 9139.