Bazar do Bem: mais de R$ 37 mil em doações para Santa Casa

São diversos itens que foram adquiridos, graças ao apoio de toda a comunidade.

As voluntárias do Bazar do Bem denominado “Daisy Góes Liévana” trabalham incessantemente em prol dos pacientes da Santa Casa de Votuporanga. A unidade comercializa roupas, artesanato, enxovais de bebês a preços simbólicos, com renda para o Hospital. O resultado é totalmente solidário: mais equipamentos, mais qualidade e mais humanização.

Nesta semana, foram repassados mais de R$37 mil em investimentos para a Santa Casa. A Instituição adquiriu equipamentos e produtos com foco nos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), a grande maioria dos atendimentos.

O Hospital comprou 40 colchões pneumáticos, que ajudam a prevenir lesões por pressão nos pacientes acamados; 10 cintos de segurança em polipopril que sustentam os assistidos nas mesas cirúrgicas durante os procedimentos; dois scope warner, equipamentos para intervenções e um ar-condicionado para o Bazar do Bem, substituindo o aparelho antigo.

Além disso, a área assistencial ganhou um Laser terapêutico que auxilia na aceleração do processo de cicatrização e kit centrífuga, considerada uma nova tecnologia para o tratamento de lesões por pressão.

Emília Rodrigues de Faria e Ferreira, coordenadora da equipe multidisciplinar da Santa Casa, agradeceu as doações. “São itens utilizados no dia a dia do Hospital, desta vez, com foco no tratamento de lesões por pressão. Longas internações podem causar lesões e todo este aparato é muito importante para a assistência, seja na prevenção ou até mesmo na cicatrização”, explicou.

Ela destacou a parceria com as voluntárias, em nome da presidente Elena Benati, uma das idealizadoras do projeto juntamente com Daisy Góes Liévana. “A gestão do Bazar é compartilhada entre colaboradores da Instituição e elas, que nos ajudam a cuidar da unidade. Todo recurso arrecadado visa beneficiar os pacientes do SUS. Fazemos reuniões para discutir em quais áreas há necessidade de investimentos. Já adquirimos diversos equipamentos como poltronas, enxovais, equipamentos para toda Instituição ao longo dos anos”, disse.

O provedor Dr. Roberto Biazi falou sobre o Bazar do Bem no contexto de fonte de recursos para o Hospital. “A Instituição é patrimônio da cidade e tem em seu DNA enraizada a solidariedade. Nossa trajetória é construída diariamente não apenas com profissionais, médicos, pacientes, prestadores de serviço, mas também com voluntários que nos auxiliam na manutenção de nossos atendimentos. O Bazar do Bem surgiu da comunidade e sobrevive graças à ela, com doação de roupas, sapatos, artesanato dos moradores. E estes moradores também compram mercadorias a preços simbólicos, gerando renda. É a corrente do amor ao próximo, empatia, que se torna contínua em prol de nossos pacientes”, destacou.

Sobre o Bazar

O Bazar do Bem denominado “Daisy Góes Liévana” é uma Associação de Voluntários e Amigos da Humanização da Santa Casa de Votuporanga, formada em 2014 e com ajuda de empresários ganhou sede própria, anexa ao Hospital.

Os produtos são, em sua grande maioria, de doações de Votuporanga e região. A população destina itens novos e também usados. Quando precisa de reparos, nossas voluntárias fazem esse trabalho pensando sempre em quem mais precisa.

Toda a renda é destinada para o Hospital, que busca maneiras de oferecer um atendimento cada vez melhor aos pacientes do SUS. É possível encontrar toalhas, guardanapos, roupas, sapatos, produtos de higiene, artesanato, brinquedos, entre outros itens, a preços populares.

O prédio está localizado no cruzamento da Avenida da Saudade com a Rua Minas Gerais. Funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Mais informações podem ser obtidas no setor de Captação de Recursos, no telefone (17) 3405 9133, ramal 2293.