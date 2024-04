Bazar do Bem investe na saúde respiratória de pacientes da Santa Casa

A Instituição ganhou diversos equipamentos utilizados para a reabilitação da saúde respiratória, beneficiando pacientes de mais de 50 cidades da região noroeste paulista.

A Santa Casa de Votuporanga recebeu um presente especial da comunidade local, por meio do Bazar do Bem. A Instituição ganhou diversos equipamentos utilizados para a reabilitação da saúde respiratória, beneficiando pacientes de mais de 50 cidades da região noroeste paulista.

O Bazar comprou seis circuitos de CPAP (Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas), auxiliando os cuidados respiratórios dos recém-nascidos atendidos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal do Hospital.

O CPAP é uma tecnologia de ventilação não-invasiva que desempenha um papel crucial no desenvolvimento pulmonar dos bebês. Por meio de uma pressão contínua durante todo o ciclo respiratório, auxilia na respiração dos bebês, proporcionando-lhes conforto e, o que é ainda mais significativo, evitando, em muitos casos, a necessidade de intubação.

A Santa Casa recebeu também cinco equipamentos Acapella para terapia de remoção de secreção, beneficiando tanto pacientes adultos quanto pediátricos. “Esses dispositivos desempenham um papel fundamental na remoção de secreções brônquicas, contribuindo significativamente para o tratamento de uma variedade de condições respiratórias”, explicou a coordenadora de Fisioterapia, Fernanda Menezes Santana Alves.

O Bazar destinou ainda 24 máscaras de ventilação não-invasiva. Amplamente utilizadas em diversos setores, incluindo enfermarias, UTIs e salas de emergência, máscaras permitem a aplicação de pressão positiva nas vias aéreas, desempenhando um papel vital no tratamento e manejo da insuficiência respiratória. ‘Com o uso dessas máscaras, muitas vezes é possível evitar o agravamento das condições clínicas dos pacientes e até mesmo a necessidade de intubação”, complementou Fernanda.

A gerente de Equipe Multidisciplinar, Emília Rodrigues de Faria e Ferreira, agradeceu o Bazar do Bem pelas contribuições. “A doação do Bazar do Bem não apenas fortalece os recursos da UTI Neonatal da Santa Casa de Votuporanga, mas também promove a saúde e o bem-estar dos pacientes atendidos pela Instituição. Agradecemos o apoio contínuo do Bazar do Bem e seu compromisso em fazer a diferença na vida dos mais vulneráveis”, frisou.

Sobre o Bazar

O Bazar do Bem é uma Associação de Voluntários e Amigos da Humanização da Santa Casa de Votuporanga, formada em 2014 e, com ajuda de empresários ganhou sede própria, anexa ao Hospital. Os produtos são, em sua grande maioria, de doações de Votuporanga e região.

A população destina itens novos e também usados. Toda a renda é para a Santa Casa, que busca maneiras de oferecer um atendimento cada vez melhor aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

O prédio está localizado no cruzamento da Avenida da Saudade com a Rua Minas Gerais. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h45 e das 13h30 até as 17h. Mais informações podem ser obtidas no setor de Captação de Recursos, no telefone (17) 3405 9133, ramal 2293.