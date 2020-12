Bazar do Bem da Santa Casa realiza megaliquidação na próxima semana

Itens femininos, masculinos e infantis, como roupas, calçados e acessórios terão o preço fixo de R$2 e R$5.

O ano não poderia terminar sem aquela promoção que todo mundo gosta. O Bazar do Bem da Santa Casa de Votuporanga preparou uma megaliquidação para a próxima semana. Essa é para quem ama garimpar roupas de qualidade com preço acessível.

Então anotem na agenda, nos dias 08 e 09 de dezembro (terça e quarta-feira), teremos à disposição itens femininos, masculinos e infantis como roupas, calçados e acessórios com os valores fixos de R$2 e R$5.

Um esquema especial será preparado no estacionamento em frente ao prédio do Bazar, na esquina da rua Minas Gerais com a avenida da Saudade. A liquidação será das 09 às 17h, respeitando as exigências de distanciamento social e uso obrigatório de máscara e álcool em gel.

A presidente do Bazar do Bem, Carla Angélica Cândido, explicou mais sobre a ação. “Tivemos um ano difícil, em que precisamos ficar fechados por alguns meses, e agora essa promoção ajudará a aumentar nossa receita, para que possamos continuar contribuindo com os pacientes da Santa Casa. Então, venham todos e nos ajudem, temos muitas peças lindas e com muita qualidade”, contou.

O Bazar do Bem comercializa itens novos e também usados, que são captados por meio de doações. Toda a renda é destinada para a Humanização e assistência dos pacientes do Hospital, que busca maneiras de oferecer um atendimento cada vez melhor aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, ressaltou a importância do projeto. “O Bazar do Bem é uma importante fonte de renda para nos ajudar a manter os atendimentos SUS. O trabalho das voluntárias já proporcionou muitas melhorias para a assistência de nossos pacientes. Exatamente por isso, convido toda a Comunidade para prestigiar o Bazar e a liquidação que está sendo preparada com tanto carinho e dedicação. Com a Pandemia, a Santa Casa precisa ainda mais de apoio e ajuda de toda a população de Votuporanga e região”, finalizou.