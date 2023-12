Batida entre carros mata dois homens na BR-153 

Acidente foi registrado na tarde desta terça-feira (12), em Icém/SP.

Uma batida frontal entre carros matou dois homens, por volta das 14h20 desta terça-feira (12.dez), no quilômetro 4,9 da Rodovia Transbrasiliana (BR-153), em Icém/SP.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um homem de 42 anos dirigia um Chevrolet/Celta sentido Fronteira/MG a São José do Rio Preto/SP. A outra vítima, de 55 anos, dirigia um Volkswagen/ Gol no sentido contrário.

No entanto, segundo a corporação, por motivos ainda desconhecidos, os dois automóveis bateram de frente e ficaram destruídos. As vítimas não resistiram ao impacto e morreram no local.

Viaturas da PRF e ambulâncias foram acionadas e estiveram na rodovia. Os corpos foram levados para o IML (Instituto Médico Legal).

As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.