Bate-papo discute privatização da Sabesp e eleições 2024 

Evento realizado no Novo Cine Votuporanga, nesta segunda-feira (20), reuniu lideranças políticas e partidárias, locais e da região, de espectro político de esquerda, dentre eles, o deputado estadual Paulo Fiorilo (PT). Nesta segunda-feira (20.nov), feriado do Dia da Consciência Negra, o Novo Cine Votuporanga foi palco de um bate-papo com dois temas fundamentais: privatização da Sabesp e as eleições de 2024. O Encontro reuniu lideranças políticas e partidárias, locais e da região, de espectro político de esquerda, dentre eles, o deputado estadual Paulo Fiorilo (PT), que é o atual líder da Federação PT/PCdoB/PV de deputados estaduais da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo).

Anfitrionados pelo pré-candidato do PT (Partido dos Trabalhadores) à Prefeitura de Votuporanga, o empresário Bruno Arena, integrantes de legendas como o PSOL (Partido Socialismo e Liberdade), PCdoB (Partido Comunista do Brasil) e PV (Partido Verde), locais e de municípios, como: Cardoso/SP, Valentim Gentil/SP, entre outros, assistiram a uma apresentação de Paulo Fiorilo, onde o parlamentar foi categoricamente contrário a privatização da Sabesp, que apesar de não atender Votuporanga, atua em municípios vizinhos.

“É importante que as pessoas entendam o que representa a Sabesp para o Estado de São Paulo, para as 375 cidades que a Sabesp presta serviço. Primeiro que é uma empresa superavitária, uma empresa que tem um papel importante, principalmente nos pequenos municípios, e que tem se colocado como uma das maiores empresas de saneamento do mundo, para ser mais preciso, a terceira. E o governador resolveu vender a ações, a maioria delas estão na Bolsa, e quando você vende essas ações têm que passar por um conselho, e essa empresa gerida pelo conselho vai se preocupar muito mais com o lucro do que com o atendimento social. Essa é a grande diferença. O que isso significa? Um possível aumento de tarifa, porque o que consta no projeto diz respeito somente a tarifa social, mas não diz das outras; e você vai ter uma redução no atendimento, por exemplo, a gente vai em cidades, fui agora em Cardoso, mas temos também Vitória Brasil, onde se tem lá um poço e pessoas para te atender, na hora que privatizar, será pelo 0800”, afirmou Fiorilo.

“E para quem tem como referência as concessões, não só em São Paulo, mas também em todo o Estado, de energia por exemplo, nós tivemos lá seis dias sem energia para muita gente. E a concessionária tem uma baita dificuldade em responder, porque é pelo 0800, não tem atendimento presencial, agora nem pelo telefone o pessoal tá atendendo, precisa acessar a plataforma, o site. Mas voltando a Sabesp, privatização significa também demissões, por isso a bancada do PT, PC do B e PV tem se posicionado contra”, concluiu o parlamentar.

Entre as lideranças presentes no evento, o presidente do Diretório do PT de Votuporanga, Guilherme Gasques, e o coordenador da legenda no Noroeste paulista, José Sala, marcaram presença e dialogaram com lideranças e correligionários.

Durante o evento, Bruno Arena falou sobre a importância da defesa das pautas em debate e mirando nas eleições do próximo ano: “É muito importante encontros como esse e a presença de lideranças como o deputado Paulo Fiorilo aqui em Votuporanga. Eu pretendo visitar todos os deputados estaduais e federais de São Paulo e fazer o convite para que venham à Votuporanga, para que aqui possamos organizar, movimentar. Como nosso presidente disse, por alguns anos nós não tivemos o protagonismo, mas o nosso projeto é grande e para médio e longo prazo. E começamos agora, começamos aí há um, dois meses, a reunir, a mobilizar.”