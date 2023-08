Bate-papo com Rita Carelli e escritores de Votuporanga e região marca reta final do FLIV 2023

Escritora homenageada da 13ª edição do Festival Literário de Votuporanga participa de bate-papo mediado por Reynaldo Damazio neste sábado (12).

Escritora homenageada da 13ª edição do Festival Literário de Votuporanga (FLIV), a paulistana Rita Carelli, marca a reta final do evento participando, neste sábado (12.ago), às 17h, de um bate-papo mediado por Reynaldo Damazio. Ele também é o responsável pela mediação de duas rodas de conversas com escritores da cidade e região que serão realizadas neste sábado (12), às 15h, e no domingo (13), às 14h.

Escritora, ilustradora, atriz e cineasta, Rita é autora, entre outros títulos, do premiado romance “Terrapreta”, vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura em 2021 na categoria Melhor Romance de Estreia. Com pais de carreiras muito ligadas ao pensamento crítico e à produção de cultura e conhecimento, uma mãe antropóloga e um pai cineasta indigenista, o interesse pelos livros se desenvolveu de forma bastante espontânea na vida da paulistana.

Em seus livros, a autora materializa as vivências de sua infância e adolescência ao lado do pai indigenista, que lhe proporcionou o contato com culturas de diferentes povos indígenas brasileiros. Seus livros são uma forma de compartilhar com as crianças não indígenas e suas famílias as alegrias e dificuldades das crianças indígenas do Brasil.

Rita cursou Letras na Universidade Federal de Pernambuco e Teatro na Escola Internacional de Teatro Jacques Lecoq, em Paris (França). É colaboradora da ONG Vídeo nas Aldeias, com a qual realizou a coleção de livros-filmes para crianças “Um dia na aldeia” (2018). É também autora dos livros “A história de Akykysiã, o dono da caça” e “Minha família Enauenê”, que foram contemplados com o selo internacional White Ravens, da Biblioteca de Munique (Alemanha), e o de Altamente Recomendável, da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil.

Literatura regional

Os dois últimos dias de programação do FLIV 2023 são marcados por rodas de conversas com escritores e escritoras de Votuporanga e região, que terão mediação de Damazio.

Neste sábado (12), às 15h, a roda de conversa terá a participação dos seguintes autores: André Luís Gandolfo Duran (Jales), Carolina Manzato e Cleber Junio Falquete (Rio Preto), Giovana Lemes Neves (Lins), João Ribeiro dos Santos e Maria Ignez de Lima Pedroso (Votuporanga).

No domingo (13), às 14h, participam os seguintes escritores: Gabriel Eduardo Santos da Costa (Turmalina), Gabriela Delago Martins (Votuporanga), Janete Vitorino de Camargo e Heitor Emmanuel Koji Kawano (Santa Albertina), Karen Débora Rodrigues da Silva (Paranapuã), Maria Aline Soares e Maria Goins (São Paulo), Monize Luiz Santos (Rio Preto) e Rondon.

Atrações artísticas

Teatro, música e contação de histórias marcam a programação artística dos dois últimos dias do FLIV 2023. Neste sábado (12), às 20h, tem apresentação da peça “Canteiro de Memórias”, do Uma de Nós Ateliê Teatral, além da Facmol – Orquestra de Sopros e Percussão (20h30), da cidade de Pereira Barreto; do cantor Markinho Sema (22h), de Votuporanga; e do DJ Set Hárlen Felix (23h), de Rio Preto.

No domingo (13), às 16h30, tem apresentação do espetáculo “Uma pitada de dança do ventre”, com a dançarina Julia Riva, além da peça teatral “Karaiba” (18h) e da banda rio-pretense Big Blues (20h).

O Festival Literário de Votuporanga é realizado pela Prefeitura de Votuporanga e o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. O evento tem patrocínio de Unifev, Porecatu, Pacaembu Construtora, Starb, Cantoia Figueredo, Proença Supermercados, Flash Net Brasil e Metah – Soluções para Educação. Colaboração: SAEV Ambiental, Neoenergia Elektro, Sesc SP, Senac SP, Sênior Editora, Editora De Criança para Criança, Biblion, Tudo Vira Cult SP. Cult SP. Promoção: TV TEM – Afiliada da Rede Globo.

13º Festival Literário de Votuporanga

Programação deste sábado e domingo (12 e 13/8)

Sábado (12)

8h às 22h – FlashXperience: o melhor da internet e games | Quintal Fliv

8h às 22h – Exposição ‘Retratos’ (Edgard Andreatta) | Piso 1

8h às 22h – Livraria Espaço | Editoras e Livrarias

8h às 22h – Editora De criança para criança (jogos educativos) | Editoras e Livrarias

8h às 22h – Sênior Editora | Editoras e Livrarias

9h às 22h – Exposição ‘Timeless’ (Marcelo Tinoco) | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h às 22h – Troca de Livros | Museu Interativo (Espaço Sena)

9h às 22h – Espaço Gamer | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h às 22h – Exposição ‘Moda – São Paulo Fashion Week’ | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h às 22h – Exposição ‘Para Onde o Mundo Caminha’ | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h às 22h – Espaço Instagramável | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h, 11h, 13h e 14h – Musicalizando com Isaque Estevão | Biblioteca Primeiríssima Infância

9h, 11h, 14h e 16h – Contação de história ‘Sumaúma a Mãe das Árvores’, com Tânia Alonso | Circo Show Fliv

9h – Oficina ‘Misturando cores’, com Elaine Fefin | Oficina Fliv

10h e 15h – Oficina de pintura artística, com Recriartes | Biblioteca Primeiríssima Infância

10h e 15h – Contação de história ‘O segredo do Rei’, com Grupo Mono | Circo Show Fliv

10h – Oficina ‘Mãos que criam’, com Elaine Fefin | Oficina Fliv

15h – Vivência de dança do ventre: mãos e braços na dança do ventre! | Varanda Cultural

15h – Oficina de artesanato ‘Mãos que fazem’ | Oficina Fliv

15h – Bate-papo com escritores locais e regionais, com mediação Reynaldo Damazio | Cine Fliv

16h – Oficina ‘Papercraft’, com Elaine Fefin | Oficina Fliv

17h – Oficina ‘Agulhas em ação’, com Elaine Fefin | Oficina Fliv

17h – Bate-papo com a escritora homenageada, Rita Carelli, com mediação de Reynaldo Damazio | Cine Fliv

17h – Oficina ‘Mãos que fazem’, com Hélida Rapassi | Oficina Fliv

17h – Aula de dança contemporânea com Mariana Maricato | Varanda Cultural

17h às 18h – Grupo Folclórico Mungunzá: O Jongo | Parque

18h às 19h – Banda Sintonia Especial APAE | Palco Cit

18h30 – Filme ‘Jubentú’ – Cine Praia

20h – Espetáculo ‘Canteiro de Memórias’, com Uma de Nós Ateliê Teatral | Cine Fliv

20h30 – Facmol – Orquestra de Sopros e Percussão | Palco Principal

22h – Sarau Cultural com Markinho Sema | Palco Praça

23h – Baladinha Cultural, com DJ Set Hárlen Felix | Palco Praça

Domingo (13)

8h às 22h – FlashXperience: o melhor da internet e games | Quintal Fliv

8h às 22h – Exposição ‘Retratos’ (Edgard Andreatta) | Piso 1

8h às 22h – Livraria Espaço | Editoras e Livrarias

8h às 22h – Editora De criança para criança (jogos educativos) | Editoras e Livrarias

8h às 22h – Sênior Editora | Editoras e Livrarias

8h, 10h, 14h e 16h – ‘Reconto: Sagatrissuinorana’, com Núcleo Condão (obra de João Luiz Guimarães e Nelson Cruz) | Circo Show Fliv

9h às 22h – Exposição ‘Timeless’ (Marcelo Tinoco) | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h às 22h – Troca de Livros | Museu Interativo (Espaço Sena)

9h às 22h – Espaço Gamer | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h às 22h – Exposição ‘Moda – São Paulo Fashion Week’ | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h às 22h – Exposição ‘Para Onde o Mundo Caminha’ | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h às 22h – Espaço Instagramável | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h – Oficina ‘Papercraft’, com Elaine Fefin | Oficina Fliv

9h, 11h e 15h – Contação de história ‘O segredo do Rei’, com Grupo Mono | Circo Show Fliv

9h, 11h e 13h – Musicalizando com Isaque Estevão | Biblioteca Primeiríssima Infância

10h – Oficina de experimentações artísticas para bebês, com Senti Infância | Parque

10h e 15h – Oficina de pintura artística, com Recriartes | Biblioteca Primeiríssima Infância

10h – Oficina ‘Misturando cores’, com Elaine Fefin | Oficina Fliv

10h às 11h – Bate-papo sobre produção de cinema nacional | Cine Fliv

12h – Oficina de breaking | Circo Show Fliv

13h – Oficina ‘Dança Criativa – Renove suas energias’ | Circo Show Fliv

16h – Oficina de artes para crianças, com Sentir Infância | Parque

16h30 – Espetáculo ‘Uma pitada de dança do ventre’, com Julia Riva | Quintal Fliv

16h – Oficina ‘Mãos que criam’, com Elaine Fefin | Oficina Fliv

17h – Oficina ‘Agulhas em ação’, com Elaine Fefin | Oficina Fliv

17h – Espetáculo ‘A Magia do Palco’ | Palco Principal

17h e 19h – Oficina de artesanato ‘Mãos que fazem’, com Elida Rapassi | Oficina Fliv

18h30 – Filme ‘Guarani’ | Cine Praia

18h – Espetáculo ‘Karaíba’ | Palco Cit

20h – Show da banda Big Blues | Palco Principal

