Base da seleção brasileira no Catar passa por reformas, e CBF faz vistoria antes da Copa 

Estádio Grand Hamad receberá os treinos da equipe de Tite durante o Mundial.

O Estádio Grand Hamad, que será a base da seleção brasileira durante a Copa do Mundo do Catar, passa por pequenas reformas às vésperas do Mundial.

Localizado na capital Doha, o Grand Hamad é casa do Al Arabi e irá abrigar todos os treinos do Brasil ao longo do Mundial. Para isso, está tendo seus vestiários modernizados. Também estão sendo feitos ajustes em outros espaços, como sala de coletiva e área de zona mista.

A reforma foi acompanhada de perto nessa quinta-feira (13.out) por uma comitiva da CBF que foi ao Catar. Antes, eles também passaram por Turim, na Itália, onde a Seleção irá treinar entre os dias 14 e 19 de novembro, no centro de treinamentos da Juventus.

Integram a delegação brasileira o gerente Luís Vagner, o administrador Hamilton Correia, o assessor de comunicação Vinicius Rodrigues e o assessor de marketing Rafael Fernandes.

O técnico Tite não fez parte da comitiva, como chegou a ser cogitado inicialmente. Nas próximas semanas ele deve viajar à Europa junto de auxiliares para observar atletas. Na última quarta, ele esteve na Neo Química Arena acompanhando a final da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo.

O estádio escolhido pela CBF para abrigar os treinos brasileiros no Catar fica a apenas quatro quilômetros de distância da concentração, o que facilita o deslocamento do grupo para as atividades.

A Seleção ficará hospedada no Westin Doha Hotel & Spa, espaço luxuoso com duas piscinas externas, uma interna, boate, centro de convenções e mais de 300 apartamentos.

Ao divulgar as sedes escolhidas, a CBF informou que o Westin Doha Hotel & Spa “oferece privacidade e praticidade na logística da equipe”. O Estádio Al Thumama, por exemplo, é o mais perto da concentração: apenas nove minutos de deslocamento. O mais distante deles, o Estádio Al Bayt, está a cerca de 35 minutos. A média de tempo de traslado para os oito palcos do Mundial é de 17 minutos.

No dia 21, a CBF envia para a Fifa uma lista com até 55 jogadores. Depois, em 7 de novembro, Tite divulgará os 26 convocados para o Mundial.

Em busca do hexacampeonato mundial, o Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 24 de novembro, contra a Sérvia. O Grupo G ainda conta com Suíça e Camarões.

*Com informações do ge