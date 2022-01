Barretos Country doa mais de meia tonelada de alimentos para famílias atingidas pelas chuvas

Doação ao Fundo Social de Solidariedade de itens arrecadados na campanha #solidarizabarretos ocorreu nesta quarta-feira (26). O Barretos Country Thermas Park realizou nesta quarta-feira (26) a doação de 656 quilos de alimentos arrecadados durante a campanha #solidarizabarretos, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, com o objetivo de ajudar as famílias atingidas pelas chuvas que castigaram a cidade no início do ano e levaram a prefeitura a decretar estado de calamidade pública.

A campanha consistiu na bonificação, com 1 ingresso day-use para o parque (no valor da entrada inteira), a cada 5 itens doados, desde alimentos não-perecíveis a itens de higiene e limpeza.

Filipe Rezende, vice-presidente do GR GROUP, que administra o Barretos Country Thermas Park, destacou a importância da solidariedade e da capacidade de mobilização da sociedade durante a campanha.

“O propósito do nosso complexo é proporcionar bons momentos de viagem, boas recordações e experiências prazerosas de férias. Mas não é só isso. Também temos compromisso social com a comunidade de Barretos, e é nessas horas que precisamos usar a nossa força e o nosso alcance para ajudar quem precisa”, disse Rezende.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Barretos, Letícia Oliveira Lemos, agradeceu a iniciativa. “Estou imensamente feliz e agradecida pelo apoio do Barretos Country e do GR Group, que abraçaram a causa do Fundo Social neste momento pós-calamidade devido à chuva e estão nos apoiando em todos os projetos realizados neste momento”, afirmou Letícia. “Agradeço a confiança e a solidariedade de vocês”, completou.

Material de construção

E a caminhada solidária não para. O GR Group está mobilizando agora seus colaboradores em Barretos e Olímpia para uma campanha de arrecadação de materiais de construção. O objetivo é auxiliar na reconstrução as famílias que tiveram as casas destruídas por causa das chuvas.