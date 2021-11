Barra Mansa, locutor de rodeios, morre aos 68 anos 

José Rodrigues Pereira estava internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP, onde passou por uma cirurgia de emergência com um quadro de hérnia encarcerada.

Morreu o locutor de rodeios José Rodrigues Pereira, conhecido como Barra Mansa, de acordo com um comunicado divulgado nesta terça-feira (23.nov).

Barra Mansa estava internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP, onde passou por uma cirurgia de emergência com um quadro de hérnia encarcerada, segundo informações da assessoria.

“Barra Mansa sempre foi referência, ídolo do rodeio, e que deu a oportunidade para muitas pessoas de realizarem seu sonho. Uma pessoa de uma humildade sem igual, com uma fé inabalável, que sempre cuidou da família e dos amigos. A voz que nunca se cansa, descansou. O tenor das arenas está ao lado de Deus. Fica a memória do grande mestre das arenas do Brasil, a voz mais linda do rodeio se calou, mas sempre estará em nossos corações”, diz o post publicado na página do locutor.

Segundo a assessoria de imprensa de Barra Mansa, o velório será realizado a partir das 14h. O sepultamento está previsto para as 18h desta terça-feira, em Adolfo/SP.

História

José Rodrigues Pereira era radialista, locutor de rodeios e cantor. Conhecido como Barra Mansa, ele passou a atuar nas arenas em 1977, mas a primeira narração na Festa do Peão de Barretos foi em 1982. Depois, tornou-se o locutor oficial do evento.

