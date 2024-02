‘Barbie do pó’ é presa escondendo drogas em apartamento de Rio Preto 

Eduarda Marques, de 20 anos, atuava nas redes sociais como “influenciadora” e estava com um adolescente quando foi flagrada pela Polícia Militar.

Uma influenciadora digital de 20 anos, foi presa em flagrante por suspeita de tráfico de drogas em São José do Rio Preto/SP. O caso ocorreu na última quarta-feira (21.fev) no Conjunto Habitacional Caic, mas as informações só foram divulgadas nesta segunda-feira (26). Ela é conhecida como “Princesa do pó”.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Eduarda Marques foi abordada pela Polícia Militar enquanto guardava drogas. No apartamento dela, a equipe encontrou 13 pinos de cocaína e uma porção de maconha, além de R$ 340.

A jovem, que atua como influencer no Instagram, soma mais de 20 mil seguidores e tem o hábito de postar fotos fazendo manobras perigosas em motocicletas, além de “diversão” regada de bebidas e drogas.

Após a audiência de custódia, na quinta-feira (22), a Justiça decretou a prisão preventiva de Eduarda. Um adolescente de 16 anos também foi apreendido.

O caso foi registrado como ‘drogas sem autorização ou em desacordo’. A Polícia Civil investiga o crime.