Barbárie: cadela é ‘escalpelada’ e arremessada contra portão no Bom Clima 

Animal de origem desconhecida apresentava perfurações e uma laceração nas costas; caso ocorreu na Rua Joana Nerdido Barufi, na última segunda-feira.

Uma cena de barbárie foi registrada na Central de Polícia Judiciária de Votuporanga/SP, nesta terça-feira (5.set), pela protetora de animais, Sandra Valéria Curti, uma cadela da raça poodle foi escalpelada, morta, e teve o corpo arremessado contra o portão de imóvel no bairro Bom Clima.

De acordo com o registro policial, Sandra foi procurada por um morador da Rua Joana Nerdido Barufi, próximo ao numeral 2686, defronte ao local do fato, relatando que por volta das 17h30, da última segunda-feira (4.set), um indivíduo em uma moto passou pela rua, na contramão de direção, e arremessou o corpo do animal contra o portão.

Ainda segundo o relato, antes de acelerar e fugir, o motociclista teria gritado: “Isso é pelo que você fez comigo.”

No local, o animal já estava morto e apresentava perfurações e uma profunda laceração nas costas.

Não se sabe se o ato bárbaro foi um recado dirigido em tom de ameaça para algum morador da área, nem mesmo quem era o tutor do animal ou a sua origem. O caso foi registrado e segue para investigação policial.

O apelo dos protetores de animais é para que, caso alguém saiba da autoria do crime ou tenha imagens que possibilitem a identificação do indivíduo, faça a denúncia, mesmo que de forma anônima à Polícia.