Bandidos que mataram motorista da Apae em Rio Preto são condenados à pena máxima 

Evandro Marques da Silva tinha 42 anos quando foi vítima de um latrocínio em frente de casa, no bairro Jardim Vale do Sol, em São José do Rio Preto/SP.

A Justiça condenou quatro homens acusados de matar o motorista da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) durante um assalto no dia 1º de julho de 2023, no bairro Jardim Vale do Sol, em São José do Rio Preto/SP.

Segundo a Delegacia de Investigações Gerais (DIG), responsável pelo caso, as penas de três acusados foram estipuladas em 30 anos de prisão para cada um. Um quarto réu envolvido no latrocínio foi condenado a 23 anos. Eles podem recorrer.

No dia do crime, Evandro Marques da Silva saía para buscar o filho no trabalho quando, ao entrar no carro estacionado na frente de sua casa, foi atingido por disparos de arma de fogo e teve o veículo roubado. Ele foi encontrado pela esposa com ferimentos no antebraço e nas costas. Mesmo sendo socorrido, não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Após o crime ser registrado, o carro da vítima foi encontrado abandonado e queimado em uma mata. A Polícia Civil identificou cinco suspeitos de participar do crime: três olheiros, um executor e um mandante.

As três primeiras prisões dos olheiros foram feitas no dia 7 de outubro de 2023, sendo que uma mulher foi solta e dois permaneceram presos. O autor dos disparos foi preso no dia 29 de dezembro no bairro Eldorado.

Durante as investigações, a DIG constatou que o latrocínio do motorista foi “encomendado” para que o mandante do crime utilizasse as peças do carro roubado. O suspeito de ser orquestrar o crime está foragido.

A Polícia Civil continua as investigações para localizar o criminoso.

*Com informações do g1