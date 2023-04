Banda de rock criada em Votuporanga comemora 30 anos

Os Marrones fazem a “Last Tour” de despedida em 2023 com apresentações na região Noroeste Paulista.

Dos primeiros ensaios de garagem às primeiras apresentações em palcos como o “Rock In´rua”, para apresentações no grande cenário musical da Grande São Paulo, já se passaram 30 anos. Em 2023, a banda de rock Marrones, criada em Votuporanga, completa 30 anos de estrada com disposição para tocar em todos os lugares possíveis.

Seja revisitando cidades importantes que já tocaram, ou se apresentando pela primeira vez. Fato é que após 2023 a banda vai dar uma parada por tempo indeterminado. A chamada “Last Tour” vem enfileirando datas e mais datas, colocando a banda no lugar onde ela mais gosta, que é em cima do palco.

Segundo o vocalista do grupo, o votuporanguense Jean “Arara”, é a chance (talvez a última) das novas gerações conhecerem o trabalho do Marrones. “Aproveitem e venham dançar com o Marrones enquanto ainda há tempo”, comenta.

Claro que na turnê não poderia ficar de fora aonde tudo começou. Serão duas apresentações:

No dia 21/04 (Sexta), o show será no TwoTone Pub, em São José do Rio Preto/SP, às 21, com 21hs a banda convidada TwoFour.

Já em 22/04, sábado, o Marrones volta pra casa. O grupo anima o Magal Cervejaria, com início às 20hs, com participação do DJ Convidado Cajú Neto.

A formação atual é a seguinte: “Arara” – Vocal; “Português” – Bateria; “Mexicano” – Baixo; “Baiano” – Guitarra e “Marcão” – Guitarra.

30 anos de rock

O Marrones foi formado nos longínquos anos noventa, mais precisamente em 93, em Votuporanga, interior de São Paulo. Tocaram em várias cidades do interior paulista até que em 2005 se estabeleceram em São Paulo, onde continuaram tocando e fazendo um tributo ao estilo “Punk Rock”, com o repertório cheio de vários clássicos do estilo. Nos últimos anos, a cidade Osasco abraçou a banda e alguns dos seus melhores shows foram por lá.

“Podemos destacar as participações em todas as edições da Semana Do Rock, onde dividimos palco com Inocentes e Project46; Abutres Rock Fest com o Raimundos; Osasco Rock Fest com Capital Inicial e NxZero; e escolhemos a cidade para realizar as duas Edições do seu próprio Festival, o Marrones Fest, Em 2017 a banda embarcou no som autoral e gravou seu primeiro single chamado “Quebra Costela”.