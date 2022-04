Banco leva multa de R$ 6,6 milhões por incomodar pessoas com telemarketing

Segundo o desembargador Jarbas Gomes, relator do recurso, foram afrontadas determinações do Código de Defesa do Consumidor e da Lei Estadual nº 13.226/08, que permite que usuários cadastrem seus números de telefone para não serem incomodados por ligações de telemarketing. Para o magistrado, a infração do banco foi comprovada pelas diversas reclamações de consumidores junto ao Procon-SP.

Nos autos do processo, o Bmg é acusado de realizar 46 ligações telefônicas a consumidores que estavam inscritos no cadastro para bloqueio de ligação. O banco reconheceu apenas uma chamada e negou que os outros 45 números telefônicos lhe pertençam.

Em nota, a empresa enfatiza sua contrariedade a decisão, afirmando ter cometido nenhuma infração. “O Bmg reforça a inexistência de qualquer violação da Lei nº 13.226/2008, que institui no âmbito do Estado de São Paulo o cadastro para o bloqueio do recebimento de ligações de telemarketing”.

A sentença foi dada em 1ª instância pela 16ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, em que foi concedida uma tutela de urgência para que o Bmg pagasse a dívida. A instituição recorreu, mas perdeu também em 2ª instância.