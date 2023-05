Banco de Leite Humano convoca mães em fase de amamentação para serem doadoras 

Estoques da unidade estão 75% abaixo do ideal; atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

O Banco de Leite Humano de Votuporanga, órgão coordenado pela Secretaria Municipal da Saúde, faz um apelo às mães que estão em fase de amamentação para serem doadoras de leite materno, pois os estoques da unidade estão 75% abaixo do ideal.

A unidade oferece um serviço gratuito que promove o aleitamento materno e executa a coleta, a pasteurização e o controle de qualidade do leite destinado para alimentação dos recém-nascidos.

A equipe do Banco de Leite orienta as doadoras sobre a extração e armazenamento, oferece os frascos esterilizados e a bombinha extratora de leite. Semanalmente, um colaborador do Banco de Leite Humano busca o leite armazenado na residência da doadora.

O leite materno é importante para todos os bebês, principalmente para os que estão internados e não podem ser amamentados pela própria mãe. Ele supre todas as necessidades nutricionais, e contribui na formação do sistema imunológico, previne alergias entre outros benefícios que favorecem o desenvolvimento nos primeiros anos de vida.

Quem pode doar leite humano?

Toda mulher que amamenta é uma possível doadora de leite humano. Para doar, basta ser saudável e não tomar nenhum medicamento que interfira na amamentação. Interessadas podem procurar o Banco de Leite e obter informações. Os frascos para armazenamento do leite são esterilizados pelo órgão e enviados às doadoras.

Higiene pessoal antes de iniciar a coleta

As doadoras precisam se atentar às medidas de higiene para garantir a qualidade do leite que será destinado aos recém-nascidos. Para isso, é importante seguir as recomendações:

– Coloque máscara sobre o nariz e a boca;

– Utilize touca ou um lenço para cobrir os cabelos;

– Lave as mãos e os braços até o cotovelo com bastante água e sabão;

– Lave as mamas apenas com água;

– Seque as mãos e as mamas com toalha limpa;

– Escolha um local confortável, limpo e tranquilo para realizar a coleta;

– Forre uma mesa com pano limpo para colocar o frasco e a tampa;

– Evite conversar durante a retirada do leite.

O atendimento do Banco de Leite é realizado de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h. O órgão está localizado ao lado do Hospital “Fortunata Germano Pozzobon”, na Rua Antônio Galera Lopes, nº 2.630. O telefone para mais informações é o 3421-9499 e pelo whatsapp através do (17) 99702-5112.