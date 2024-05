Banco de Leite de Votuporanga convoca mães a doarem leite humano para destinar ao RS

Excedente do leite coletado nos Bancos de Leite do Estado de São Paulo serão enviados para as UTI’s Neonatais do estado afetado pelas chuvas.

Diante da tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul, os Bancos de Leite Humano do Estado de São Paulo estão se unindo para ampliar a coleta e enviar o volume excedente às UTI’s Neonatais do Rio Grande do Sul. Em Votuporanga, o Banco de Leite da Secretaria Municipal da Saúde está convocando todas as mães que podem fazer a doação para que procurem o órgão.

Nesta semana, uma força-tarefa envolvendo mais de 50 Bancos de Leite definiu estratégias para o envio, por meio da Força Aérea Brasileira, desse excedente de leite coletado. “Sabemos que cada gota de leite materno salva vidas, os hospitais lá estão precisando de leite, há vários bebês que ficaram órfãos. Só em Porto Alegre, por exemplo, sabemos que há mais de 20 bebês necessitando de leite”, explicou a responsável pelo Banco de Leite de Votuporanga, Karen Silva Bortoleto Garcia.

De acordo com pesquisas, um litro de leite materno doado pode alimentar até 10 recém-nascidos por dia que podem se desenvolver com saúde, terem mais chances de recuperação e ficarem protegidos de infecções, diarreias e alergias. Dependendo do peso do prematuro, 1 ml já é o suficiente para nutri-lo cada vez em que ele for alimentado.

O atendimento do Banco de Leite Humano é realizado de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h. O órgão está localizado ao lado do Hospital “Fortunata Germano Pozzobon”, na Rua Antônio Galera Lopes, nº 2.630. O telefone para mais informações é o (17) 3421-9499 e pelo WhatsApp através do (17) 99702-5112.