Bancários arrecadam 500 litros de leite para Santa Casa

Campanha foi em comemoração ao Dia do Bancário e foi direcionada para o único Hospital que atende o SUS da cidade.

Nada melhor do que comemorar ajudando o próximo. Há anos, o Sindicato dos Bancários reúne os profissionais para um almoço festivo, com uma ação em prol da Santa Casa de Votuporanga, única que atende Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade.

O Sindicato celebra o Dia do Bancário, no dia 28 de agosto, com um almoço no Assary Clube de Campo. Cada participante faz a doação de um litro de leite, que é direcionado para o Hospital. “Solicitamos para cada convidado no almoço. Neste ano, arrecadamos 500 litros de leite para a Santa Casa”, contou o presidente Márcio Henrique Silva Chaves.

Márcio destacou a importância da iniciativa. “Sabemos das demandas da Instituição e fazemos essa contribuição social. Esta iniciativa mobilizou Votuporanga, Américo de Campos, Cosmorama, Cardoso, Valentim Gentil e Álvares Florence, a área de nossa abrangência”, complementou.

A colaboração foi direcionada para o Serviço de Nutrição e Dietética, que oferece 1.700 refeições diárias. São servidos café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e ceia a pacientes e acompanhantes.

Luiz Fernando Góes Liévana, diretor da Instituição, esteve no almoço e agradeceu a ação. “Há anos, o Sindicato desenvolve essa campanha, desde quando eu era provedor do Complexo. Agradecemos a cada um que colaborou, leite é um alimento de primeira necessidade no Hospital. Cada iniciativa em prol da nossa Santa Casa merece nosso reconhecimento, pois beneficia milhares de assistidos e nos auxilia a manter a qualidade de nossos atendimentos”, concluiu.