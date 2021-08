Bancada feminina da Câmara de Votuporanga se reúne com deputados em Brasília

No Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, as vereadoras Jezebel Silva, Sueli Friósi e Edinalva Azevedo se reuniram com a secretária-nacional de Políticas para Mulheres, Cristiane Brito, quando discutiram o projeto para a criação da Procuradoria da Mulher em Votuporanga.

A bancada feminina da Câmara Municipal de Votuporanga esteve nesta semana, em Brasília/DF em busca de recursos e investimentos. As vereadoras Jezebel Silva (Podemos), Sueli Friosi Lopes (Avante) e Missionária Edinalva Azevedo (DEM) tiveram uma extensa lista de audiências e encontros políticos na capital federal, na busca de investimentos para o município.

Em audiência com a deputada federal Renata Abreu (Podemos), as vereadoras apresentaram diversas indicações para programas sociais e de apoio às mulheres votuporanguenses. A deputada tem sido um elo das reivindicações de Votuporanga em Brasília, propondo emendas parlamentares para diversas áreas, principalmente recursos para custeio e manutenção da Santa Casa de Misericórdia.

No Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, as vereadoras se reuniram com a secretária-nacional de Políticas para Mulheres, Cristiane Brito, quando discutiram o projeto para a criação da Procuradoria da Mulher em Votuporanga. A secretária-nacional fez um apelo para a bancada feminina de Votuporanga para que instale a Procuradoria da Mulher. “Fazemos um apelo do Ministério da Mulher para que Votuporanga instale a Procuradoria da Mulher, sendo uma rede de proteção, de programas de enfrentamento contra a violência contra a mulher”, disse a secretária. Por sua vez, as vereadoras se prontificaram em lutar junto ao Executivo para a criação da Procuradoria.

A Procuradoria da Mulher é um órgão institucional criado em 2009 com o objetivo de zelar pela participação mais efetiva das mulheres, receber denúncias de discriminação e violência contra a mulher e cooperar com organismos nacionais e internacionais na promoção dos direitos da mulher.

No gabinete do deputado federal Marco Feliciano, a vereadora Edinalva apresentou ofício pedindo o apoio do parlamentar para destinar emenda ao orçamento da União para recapeamento asfáltico de diversas ruas de Votuporanga.

De acordo com a vereadora, o pedido na ordem de R$250 mil será aplicado para obras de recape asfáltico das ruas do bairro Jardim Bom Clima. Ao deputado Roberto Alves, a vereadora pediu a destinação de equipamentos e materiais permanentes para a sede do Conselho Tutelar de Votuporanga.

A bancada feminina ainda esteve no gabinete do deputado federal Luiz Carlos Motta, quando apresentou indicação solicitando emenda parlamentar à Santa Casa de Votuporanga no valor de R$200 mil, para custeio e manutenção do hospital, que é referência em serviços de saúde de alta complexidade e presta atendimento a 53 municípios das regiões de Votuporanga, Fernandópolis, Jales e Santa Fé do Sul.

“A Santa Casa trabalha incansavelmente para melhorar a assistência aos pacientes atendidos, principalmente aos usuários do SUS e as doações são essenciais para a sobrevivência da entidade”, destacou as parlamentares.

Ao deputado federal Roberto de Lucena, a vereadora Sueli reivindicou o seu apoio para propor emenda parlamentar para a entidade Associação Beneficente Irmão Mariano Dias, para a compra de um veículo utilitário.

A vereadora justificou que a entidade desenvolve um trabalho voluntário há mais de 35 anos em Votuporanga em prol à população carente, atendendo diariamente mais de 100 crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, oferecendo-lhes atividades esportivas, creche/escola e assistência médica.

A vereadora Sueli também pediu recursos ao deputado federal Roberto de Lucena, para a Associação Irmão Mariano Dias. As parlamentares, acompanhadas dos colegas vereadores Nilton Santiago e Valdecir Gomes Lio, também estiveram em audiência com o deputado General Peternelli – cidadão votuporanguense, quando apresentaram diversas reivindicações ao município.

Através de uma solicitação feita pelo vereador Thiago Gualberto, o deputado Roberto de Lucena recebeu ofício para a destinação de emenda parlamentar no valor de R$120 mil para a Casa da Criança – instituição filantrópica sem fins lucrativos, que tem por finalidade o atendimento assistencial, educacional, cultural e esportivo das crianças, adolescentes e suas respectivas famílias.

Gualberto ainda reivindicou o apoio do parlamentar no sentido de apresentar emenda no valor de R$150 mil para a Casa da Criança, viabilizando o projeto de reforma e adequação, segurança e aquisição de equipamentos e materiais de consumo – academia para a prática das modalidades judô, capoeira, circo, balé aéreo e dança, oferecidas às mais de 90 atendidos.