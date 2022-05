Bancada do Podemos se reúne com militantes dos direitos humanos e mães de crianças especiais 

Encontro ocorreu nesta sexta-feira (27), na Câmara Municipal de Votuporanga/SP.

Na manhã desta sexta-feira (27.mai), os vereadores do Partido Podemos, Chandelly Protetor, Professor Djalma Nogueira e Jezebel Silva, estiveram reunidos com Tom Shake (PSOL), militante dos direitos humanos, para ouvir as mães de crianças especiais.

O encontro aconteceu na Câmara Municipal de Votuporanga/SP e as mães pautaram dificuldades que têm enfrentado diariamente por falta de Políticas Públicas e o cumprimento de seus direitos perante a Constituição Federal.

Na próxima quinta-feira, dia 2 de junho, às 9h, está agendado um novo encontro no Legislativo local com representantes do Poder Público. Os pais de crianças especiais poderão participar da audiência que tem a finalidade de cobrar por melhorias junto a administração pública.