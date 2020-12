Balé Aéreo drive-in encerrará edição do FLIV On-line, no domingo

Atração poderá ser assistida pelo canal do Youtube do FLIV e presencialmente, em formato de drive-in; Festival Literário de Votuporanga segue com programação até domingo.

O domingo (13/12) será especial para o Festival Literário de Votuporanga – FLIV, o último dia da edição on-line. Para marcar o encerramento, a programação terá a apresentação de balé aéreo, que poderá ser assistida pelo Youtube (www.youtube.com/flivvotuporanga), e também em formato drive-in, às 19h e às 21h, na área externa do IFSP de Votuporanga (Av. Jerônimo Figueira da Costa, 3014).

Quem optar em assistir ao espetáculo presencialmente, pelo drive-in, deve retirar o ingresso gratuito 30 minutos antes da apresentação, no IFSP Votuporanga. Apenas 30 carros poderão participar de cada sessão.

Com a licença poética de Mia Couto, “Imprudências Poéticas” invade o horizonte da construção urbana e com uma dança poema pausa o conturbado espaço de concreto. Neste trabalho, a dança serve de palavras para questionar os tantos muros construídos em função dos medos também criados por nós. A apresentação será com balé aéreo.

“O espetáculo promete emocionar o público, que poderá assisti-lo de dentro do carro, com toda a segurança necessária”, comentou Silvia Stipp, secretária de Cultura e Turimo de Votuporanga. Quem optar por acompanhar o balé de forma on-line, pode conferir a apresentação às 21h, no canal do Festival Literário no Youtube.

Programação

A programação no domingo começa às 8h, com a oficina “Vamos falar de mediação de leitura e afeto?”, com Felínio Freitas. Também pela manhã, o público acompanhará a apresentação da Banda Musical Zequinha de Abreu, e a oficina de Teatro de Bonecos, com a Cia. Circo de Bonecos.

Já no período da tarde, as atividades retornam às 13h, com a apresentação do espetáculo Arribação, da Associação Zona Franca. Também terá contação de histórias “Mãos de Vento e Olhos de Dentro”, com Aline Botelho. Os cantores votuporanguenses Monahra, com o projeto Acústico 2’M, e Amadeu Álamo animarão a edição on-line do Festival, a partir das 14h30. Ainda no domingo, outros artistas votuporanguenses promovem atividades, entre elas Naomi Ribeiro, com o espetáculo de dança “Dos quatro ventos”. Direto dos Estados Unidos, Cecília Araújo e Christina Mathis, apresentam o projeto “Música de Longe”.

A última noite do Festival Literário de Votuporanga será marcada pela apresentação do balé aéreo “Imprudências Poéticas”, às 19h e 21h, em formato drive-in. O público também terá a contação de história com Kiara Terra, on-line, às 19h, e às 20h15, “Batalha de Rima”.

Bate-papo com Jarid Arraes e Rodrigo Ciríaco

O último bate-papo com escritores será às 17h. Com mediação de Reynaldo Damazio, o público poderá interagir com Jarid Arraes e Rodrigo Ciríaco.

Jarid Arraes, escritora, cordelista, poeta e autora do premiado “Redemoinho em dia quente”, vencedor do APCA de literatura na categoria contos, e dos livros “Um buraco com meu nome“, “As lendas de Dandara” e “Heroínas negras brasileiras em 15 cordéis“. Atualmente vive em São Paulo, onde criou o Clube da Escrita para Mulheres e tem mais de 70 títulos publicados em literatura de cordel.

Rodrigo Ciríaco é educador e escritor, autor de quatro livros, entre eles “Te Pego Lá Fora” e “Vendo Pó…esia”. Há mais de 15 anos desenvolve ações de mediação de leitura com a Pedagogia dos Saraus e a literatura marginal-periférica. Já foi autor convidado da FLIP, Salão do Livro de Paris, Feira do Livro de Buenos Aires, Feliv (Argélia), Viagem Literária (Siseb), Arte da Palavra (Sesc), Flipelô, Fliv entre outros.

Organização

A 10ª edição do Festival Literário de Votuporanga é uma realização da Prefeitura e do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura e Economia Criativa. Tem o patrocínio da Facchini e co-patrocínio da Unifev. Conta com a colaboração do SisEB, SP Leituras, Pontos MIS, Poiesis, Museu Casa das Rosas, Amigos da Arte e IFSP Votuporanga. A promoção é da TV TEM.

Acompanhe mais informações em www.flivotuporanga.com.br ou nas redes sociais @flivotuporanga.