Balanço Legislativo: Nilton Santiago destaca causas sociais e de saúde em seu primeiro mandato 

O vereador de primeiro mandato também é biólogo e servidor efetivo da Secretaria Municipal de Saúde com vários projetos voltados ao combate a pragas e endemias.

Eleito vereador pela primeira vez em 2020, obtendo 601 votos nas urnas, Nilton Santiago (MDB) tem sido uma voz em defesa das causas sociais, da saúde e dos interesses da população de Votuporanga/SP. O parlamentar é biólogo e servidor efetivo da Secretaria Municipal de Saúde com vários projetos voltados ao combate a pragas e endemias, inclusive o Aedes Aegypti – causador da dengue. Integrante da Bancada Evangélica na Câmara, Santiago realiza um mandato parlamentar itinerante, indo até os bairros, ouvindo as reclamações e buscando através de seu gabinete as soluções para os mais diversos problemas que a comunidade enfrenta em seu dia a dia.

Na Câmara, Santiago ocupa cargos importantes nas comissões permanentes, sendo membro e relator da Comissão de Finanças e Orçamento, de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, sendo ainda o atual 2º vice-presidente do Legislativo votuporanguense. O parlamentar também se destaca na luta em favor das causas sociais, esportivas e de saúde, em especial da zona sul de Votuporanga.

Junto com a bancada do MDB na Câmara Municipal, o vereador aponta que conquistou importantes investimentos na área de estrutura administrativa da Prefeitura de Votuporanga, da Secretaria Municipal de Saúde, de programas de saúde pública, de controle de pragas e endemias. Ainda de sua autoria, moradores do bairro Ipiranga – zona sul conquistaram aparelhos de academia ao ar livre, possibilitando a realização de atividade física e de lazer para aquela comunidade.

Outra conquista apontada por Nilton Santiago, diz respeito a recursos financeiros para obras de recuperação de estradas rurais em Votuporanga, o Programa Melhor Caminho, que trouxe melhor escoamento de produtos agrícolas e via recuperada para o trânsito de moradores da zona rural.

Com o apoio de deputados estaduais Carlão Pignatari e Itamar Borges, Santiago conquistou no último ano, diversos implementos e máquinas agrícolas, além de veículos para a renovação da frota oficial do município.

Santiago também apontou obras que possibilitam melhor fluidez no trânsito de veículos e pedestres com a abertura de uma nova rua interligando as vias Orlando Luiz Teixeira até a Avenida Paschoalino Pedrazzoli – aos fundos do Assary Clube de Campo: “Muitos moradores e motoristas utilizavam essa via improvisada, buscamos junto ao Prefeito a interligação desse trecho. Sendo assim, os moradores e motoristas deixaram de percorrer mais de 300 metros, economizando tempo e dinheiro, o que gerava muitos transtornos, principalmente risco de acidente, pois, o fluxo de veículos no local era consideravelmente alto”, destacou o vereador.

Também de sua autoria, o bairro Estação, São João, Matarazzo e adjacências receberam importante investimento do Governo do Estado. Santiago viabilizou junto ao deputado Carlão a instalação de uma areninha esportiva naquela região da cidade e atende a comunidade com diversas atividades esportivas.

O parlamentar é o autor de uma solicitação ao prefeito Jorge Seba, que instituiu em 2023, o REFIS (plano de recuperação de dívidas de contribuintes junto à Prefeitura de Votuporanga). Junto à bancada de vereadores do MDB na Câmara, Santiago também comemorou a conquista, por meio dos deputados Carlão e Itamar, de mais um veículo para patrulhamento rural, que é utilizada pela Polícia Militar Ambiental de Votuporanga.

O vereador destaca ainda que o seu trabalho é desenvolvido em várias regiões da cidade, apontando, como exemplo, o seu pedido para obras de recapeamento asfáltico em diversas ruas da cidade.

Conforme balanço legislativo, o vereador Nilton Santiago apresentou no ano de 2023, 5 emendas; é autor de 167 indicações; 7 Leis Ordinárias; 4 Moções; 163 ofícios direcionados cobrando melhorias junto ao Executivo e suas secretarias de governo; 1 Projeto de Decreto Legislativo; é o autor de 9 Projetos de Lei e 12 Requerimentos de Informação; totalizando 396 documentos de sua autoria.

Para 2024, Santiago quer buscar novos programas e ampliar os serviços públicos disponíveis para a comunidade. Como porta voz da população, o vereador se coloca à disposição através de seu gabinete parlamentar em apoio à comunidade votuporanguense.