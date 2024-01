Decano da Casa de Leis chega ao último ano de seu 11º mandato destacando lista de conquistas na busca por casas populares para Simonsen.

Desde o dia em que tomou posse para o seu primeiro mandato, falou da Câmara Municipal de Votuporanga, o nome do vereador Mehde Meidão (União Brasil) surge como agente atuante do Poder Legislativo. O parlamentar, que é o recordista no Brasil no número de mandatos consecutivos, 11 no total, chega ao último ano de trabalho do mandato atual com uma lista de ações, posicionamentos fortes e conquistas no currículo. Para 2024, nada de desacelerar, diz o vereador.

“Eu acho que o meu trabalho continuou o mesmo de quando comecei, há 46 anos. Avalio que é um trabalho muito bom, com boas conquistas no social, grandes melhorias na saúde e também de investimentos que fizeram a diferença em Votuporanga. Conquistamos recursos sem, por muitas vezes, precisar ir para São para São Paulo ou Brasília já que tenho muita amizade com deputados”, avalia Meidão sobre o a sua atuação.

Para 2024, ano que encerra a 18ª e atual Legislatura de Votuporanga, Meidão diz que vai seguir com o trabalho que a população já conhece, ou seja, com presença e atendimentos diários no seu gabinete, visitas aos bairros de encontro às demandas dos moradores, fiscalização dos atos da Prefeitura e as suas secretarias e busca incessante por recursos. O parlamentar acredita que deve concretizar neste ano a conquista de casas populares para o distrito de Simonsen, algo que tem mobilizado Meidão e está perto de se tornar realidade, segundo ele.

“Nesse final de mandato nós estamos trabalhando para a construção de casas populares de Simonsen. Estamos lutando para isso e acredito que deve se concretizar. Ainda em Simonsen, no trevo com a rodovia, outra conquista será a iluminação daquele dispositivo de acesso. Vamos tornar realidade um trabalho que começou com o saudoso e falecido ex-vereador Curti. Vamos realizar aquilo que ele prometeu à população de Simonsen”, afirma Meidão.

Mehde Meidão relembra algumas de suas importantes conquistas para Votuporanga, como a ação que teve junto ao empresário Luciano Hang que viabilizou a abertura da loja Havan na cidade, que gerou empregos e deu gás à economia local. Também ressalta sua atuação na conquista do polo do Instituto Federal de Educação (IFSP) de Votuporanga, um grande marco educacional que formou com qualidade centenas de alunos nos últimos anos.

Meidão também destaca como suas conquistas as obras de adequação do trevo da SP-461 que liga Votuporanga a Parisi, a atual obra de revitalização da Avenida Emílio Arroyo Hernandes que tem R$ 1 milhão investidos após trabalho de Meidão junto ao deputado de seu partido, Geninho Zuliani, a conquista de moradias populares que originaram o bairro Jabuticabeiras, reforma e reativação do Horto Florestal, conquista de R$ 2,5 milhões para obras de galerias pluviais na Avenida Emílio Arroyo Hernandes, conquista das Caixa Econômica, Correios e Mini-Hospital no bairro Pozzobon, liberação de recursos com o deputado Carlão Pignatari para a obra da Avenida Paulino das Neves (prolongamento da Wilson Foz), entre outras.

No atual mandato, Meidão é autor de 417 proposituras, entre as quais 21 projetos de lei, 179 indicações, 54 requerimentos e 92 ofícios. O vereador também é o recordista na história da Câmara de Votuporanga em vezes que assumiu a presidência da Casa, por seis oportunidades.