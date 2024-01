Balanço Legislativo: Jezebel reforça protagonismo feminino com mandato atuante na Câmara

Vereadora de primeiro mandato tem se destacado por várias conquistas, em especial para a saúde, direitos e proteção da mulher.

Quem encontra a vereadora Jezebel Silva (Podemos) pelos corredores da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, possivelmente a vê envolvida em alguma atividade, sempre muito comunicativa e com gabinete aberto para receber os moradores. Jezebel chega ao quarto ano de seu primeiro mandato como representante eleita da população com um vasto currículo de conquistas, posicionamentos e iniciativas que reforçam o protagonismo dela e da Bancada Feminina na atuação junto à 18ª Legislatura do Parlamento votuporanguense.

De formação e base evangélica, defende os valores cristãos e familiares, mas aberta a transitar por vários outros temas, haja vista que mantém até um podcast, em que recebe convidados para conversar sobre vários temas relacionados à cidadania.

Jezebel foi eleita nas eleições de 2020 com 531 votos, tendo como bandeiras para o seu primeiro mandato, especialmente, as questões sociais que já desempenhava antes de ser vereadora, como trabalhos com jovens e acolhimento de famílias de detentos.

“Nesses três anos consegui desenvolver um trabalho limpo, honesto e com transparência para a população. Desde o início da minha campanha, antes mesmo de ser eleita, o meu objetivo era chegar aos mais necessitados e ajudá-los. Realizo trabalho social há vários anos e na política consegui ajudar ainda mais pessoas. A meu ver, esses três anos foram muito produtivos, com muita luta, mas também com muita garra em atender e defender a população. Passamos por uma pandemia, altos e baixos, mas estamos aqui, com a ajuda de Deus, iniciando o quarto ano de mandato”, avalia Jezebel.

Atualmente, a parlamentar desempenha várias atividades de valorização e proteção da mulher, por meio da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal, onde desempenha função de liderança. Nos três primeiros anos na Casa de Leis, Jezebel Silva também tem acumulado em seu rol de conquistas várias melhorias que diretamente beneficiam a população votuporanguense, como por exemplo: já está a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social um automóvel zero quilômetro adquirido por meio de recursos financeiros de emenda parlamentar do deputado federal Vinícius Carvalho; também se destacam a conquista de Areninha Esportiva e Pista de Skate para o bairro Monte Verde (em conjunto com o vereador Professor Djalma) e a conquista de cerca de R$ 2 milhões para a Saúde Pública do município.

Para 2024, o último ano dessa legislatura, a parlamentar diz manter o brilho nos olhos do dia quando tomou posse: “O trabalho não pode parar, ao contrário. Precisa ser intensificado ano após ano. Reforço para todos os munícipes que estou à disposição de cada um, a vereança é o meu trabalho e por isso quem precisar pode me procurar no gabinete ou entrar em contato pelas minhas redes sociais. A minha missão é ser uma defensora dos interesses da população, deixando um legado de inspiração e progresso na minha trajetória política”, destaca Jezebel.

Parlamentar atuante

No dia a dia da Câmara, a vereadora integra a atual formação da Mesa Diretora como 3ª Secretária. Jezebel Silva também desempenha funções importantes para a análise de projetos que são debatidos e tramitam na Casa, como a presidente da Comissão de Justiça e Redação, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, além de ser membro de outras quatro Comissões Permanentes.

Entre 2021 e 2023, Jezebel foi autora de 684 proposituras, entre os quais 338 ofícios, 219 indicações, 28 requerimentos, e 22 projetos de lei e um projeto de resolução, entre os quais 11 foram aprovados, sancionados e estão em vigor no Município como Leis Ordinárias.

Entre as iniciativas, Jezebel é autora da Lei que dispõe sobre a dispõe sobre a inclusão do Dia Nacional da Força Jovem Universal no calendário de eventos do município, o que cria o Dia Municipal do Voluntário. Ela também é autora da Lei que obriga a divulgação dos telefones dos programas Disque Denúncia Nacional de Violência contra a mulher em estabelecimentos públicos e privados do município, além da Lei que inclui a Caminhada Rosa, evento relacionado à prevenção do Câncer de Mama, no calendário de eventos oficiais do município de Votuporanga.