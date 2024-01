Balanço Legislativo: Carlim Despachante destaca conquistas para áreas sociais, trânsito e infraestrutura  

Vereador de primeiro mandato na Câmara Municipal de Votuporanga foi empossado no início de 2021, ao substituir Emerson Pereira, nomeado secretário de Direitos Humanos da atual gestão.

Durante o atual momento de recesso parlamentar sem realização das sessões ordinárias, com retorno previsto para o dia 23 de janeiro, os vereadores da Câmara Municipal de Votuporanga que compõem a 18ª Legislatura seguem com seus atendimentos diários à população e aproveitam para apresentar e tornar público balanços de seus trabalhos até o momento. Por meio do núcleo de comunicação da Casa de Leis, o primeiro a apresentar os detalhes de seu trabalho como vereador é Carlos Alberto de Assis – Carlim Despachante (PSDB).

O parlamentar, conhecido por sua atuação diária por mais de 30 anos em seu escritório na região central de Votuporanga, somou 636 votos nas eleições de 2020. Carlim foi empossado no início de 2021, ao substituir Emerson Pereira, nomeado secretário de Direitos Humanos da atual gestão, e tem se mostrado um vereador atuante, ponderado e com colaborações importantes principalmente para áreas da assistência social, saúde, trânsito e infraestrutura.

“Tenho trabalhado bastante, recebo diariamente e converso com moradores de toda a cidade. Tento, no papel de vereador, resolver problemas e as situações que acabam ajudando por vezes todo um bairro ou região. Está sendo uma experiência desafiadora, mas esperada quando coloquei o meu nome para concorrer ao voto das pessoas na última eleição. O importante é buscar sempre o melhor trabalho”, avalia Carlim Despachante.

Na Casa Legislativa, é vice-presidente de duas Comissões Permanentes importantes, a Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Saúde, e Assistência Social e Comissão de Defesa do Consumidor e dos Direitos Humanos. Carlim é autor de várias proposituras que atenderam demandas da população junto à Prefeitura nos mais diversos bairros de Votuporanga.

Foram dezenas de Indicações, Ofícios, Requerimentos, Emendas, Moções e Projetos de Lei apresentados. Carlim Despachante é autor, por exemplo, da Lei Municipal que obriga o registro de entrada e saída de mercadorias de alumínio, fios e cabos elétricos de cobres, objetos de bronze e peças metálicas por parte de empresas do município, como forma de buscar coibir furtos e receptações desses materiais.

Também é autor da Lei que prevê o mês de Março como “Mês Da Conscientização, Orientação e Combate às Fake News”, previsto no Calendário Oficial de Eventos do Município. O legislador também encaminhou pedidos a deputados estaduais, como por exemplo Carlão Pignatari, e federais em Brasília/DF para liberação de recursos financeiros para projetos e demandas de Votuporanga.

Carlim Despachante também é atuante em reivindicações como a criação de novas vagas de estacionamento nos arredores da região central, farmácias 24 horas na UPA e Mini Hospital do Pozzobon, melhor utilização de maios eletrônicos e telefônicos para os atendimentos da Prefeitura, especialmente na área da Saúde, serviços de recapeamento em diversos bairros, deslocamento de fisioterapeuta até as casas de pacientes acamados, maior estrutura de câmeras e dispositivos para monitoramento e segurança da cidade, pagamento do serviço de Área Azul via Pix, maior acessibilidade nas calçadas, maior fiscalização e retirada de fios soltos em postes de iluminação da cidade, mutirões de limpeza e de roçagem de terrenos, melhorias na segurança do trânsito, manutenções de áreas públicas, entre vários outros temas.