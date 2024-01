Balanço Legislativo: Cabo Renato Abdala destaca ações e dedicação diária como legislador 

O vereador de primeiro mandato se tornou conhecido também por atuar como fiscalizador implacável das ações do Poder Executivo.

O vereador Renato de Souza Oliveira, popularmente conhecido como Cabo Renato Abdala (PRD), é um dos oito parlamentares da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Votuporanga/SP que concluem em 2024 o seu primeiro mandato. Para atuar como representante do povo no parlamento, Renato deixou para trás a carreira sólida de policial militar rodoviário para se dedicar à política e concorreu para vereador pela primeira vez em 2020, quando atingiu uma cadeira no Poder Legislativo ao conquistar a confiança de 676 eleitores.

Nascido e criado em Votuporanga, Renato traz na família sua base de apoio e tem orgulho de ser lembrado também como um dos filhos do ex-jogador da Associação Atlética Votuporanguense (AAV), Virgílio. Na Câmara, Abdala tem se destacado por não se privar de posicionamentos e debates de projetos, bem como de ser uma das vozes mais críticas da Administração.

Em 2024, último ano de seu primeiro mandato, Renato avalia que fez um bom trabalho: “Eu percebi que nesses três primeiros anos consegui exercer de forma clara e objetiva o trabalho de um verdadeiro vereador, que é legislar e fiscalizar acima de tudo o Poder Executivo. O que poucos vereadores no Brasil fazem hoje é fiscalizar o Executivo, seja por conta da posição política ou algo assim. Acredito que ajudei muito o prefeito apontando falhas, embora o meu jeito de apontar os problemas é expor na rede social. Alguns resultados foram feitos até sem muito destaque, nos bastidores, algumas melhorias e demandas resolvidas através até do WhatsApp mesmo. Buscamos e conseguimos a solução de muitos problemas da população. Várias vezes, fui procurado e batalhei por melhorias na área da saúde e uma boa parte também na área da educação”, avalia o vereador.

Para o ano de 2024, que já iniciou com a primeira sessão ordinária na última segunda-feira (22.jan), Cabo Renato Abdala diz que pretende continuar com o trabalho cada vez mais atuante de “passar o pente fino” nas contas públicas e atos da Administração, bem como estar sempre atento para defender os interesses de menos favorecidos e humildes, além de propor e buscar melhorias para todos os bairros de Votuporanga.

“A minha expectativa é que eu continue trabalhando ainda com o mesmo fôlego. As limitações e foco para a questão das eleições acabam atrapalhando um pouco, mas vou procurar manter o objetivo da vereança atual e cumprir as mesmas metas, os mesmos objetivos dos três primeiros anos, sem deixar a peteca cair. Ou seja, seguir buscando soluções, combatendo injustiças e mal-uso dos recursos públicos, caso ocorram”, comenta o parlamentar.

Atuação parlamentar

Em seu mandato, Cabo Renato Abdala tem participado ativamente das ações do Poder Legislativo, participando da elaboração, discussão e votação de projetos importantes que refletiram em toda a sociedade votuporanguense. Ele é autor de 1.327 proposituras protocoladas na Casa de Leis entre 2021 e o início de 2024. Desse total, apresentou 203 requerimentos, 782 ofícios e 211 indicações, em que solicitou informações, apresentou pedidos de melhorias e demandas da população em praticamente todos os bairros, entre outros assuntos.

Entre os temas defendidos por Abdala na tribuna ou por indicações estão: A instalação de uma unidade do Hospital de Amor no Município para tratamentos de pacientes que realizam procedimentos em oncologia; Homenagens e reconhecimento aos policiais militares, rodoviários, ambientais, bombeiros e policiais civis que se destacaram em suas funções; Defendeu reposição salarial e reajuste do cartão alimentação aos servidores municipais; denunciou mortandade de peixes no Córrego do Marinheiro; defendeu melhora nos atendimentos aos pacientes da Santa Casa e do SUS, além de pedir ultrassom para Mini Hospital do Pozzobon; se posicionou contra qualquer projeto que busque criar a chamada “Taxa do lixo”, em Votuporanga, entre vários outros assuntos.

Projetos de Lei

O vereador também é autor de 14 Moções e 22 Projetos de Lei apresentados, bem como de 4 Projetos de Resolução, um Projeto de Lei Complementar e dois Projetos de Emendas à Lei Orgânica. De seus projetos, 11 passaram pela aprovação do plenário, foram sancionadas e hoje são leis ordinárias em vigor no município.

Entre essas leis estão a que dispõe sobre a obrigatoriedade da transmissão ao vivo das sessões públicas de processos licitatórios realizados pela Administração Pública direta e indireta por meio de seus sítios eletrônicos na internet, a lei que dispõe sobre a indicação de número de telefone da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança para denúncias de estacionamento irregular nas placas sinalizadoras de vagas especiais destinadas as pessoas com deficiência, idosos e gestantes.

Ele também é autor da lei que dispõe sobre a divulgação em tempo real através do Portal Transparência dos beneficiários de programas ofertados pela Administração Pública Municipal, do texto que reconhece o dia 9 de julho como o Dia Municipal dos colecionadores, atiradores e caçadores e suas atividades como atividade de risco, bem como da lei que dispõe sobre a obrigação de divulgação dos nomes de médicos que estão em horário de atendimento público nas unidades de saúde do município.

O vereador Cabo Renato Abdala também é autor da lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de lista de espera por vagas nas creches e escolas de educação básica de Votuporanga, assim como da lei em vigor que inclui no Calendário Oficial do Município de Votuporanga o Dia do Nascituro.