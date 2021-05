Baixa em reservatório de usina hidrelétrica revela construções antigas em Icém

Em maio do ano passado, o nível do reservatório da Hidrelétrica de Marimbondo estava em mais de 50%. Este ano, com a estiagem no noroeste paulista, o nível de água do rio Grande baixou mais cedo.

De acordo com a empresa Furnas, responsável pela produção de energia elétrica na usina, a hidrelétrica, que tem capacidade de gerar energia para mais de dois milhões de pessoas, está operando com pouco mais de 7% da capacidade.

Ainda segundo a empresa, o menor índice registrado na hidrelétrica foi em novembro do ano passado, quando chegou a 2%.

O Operador Nacional do Sistema Elétrico é o responsável pela abertura e fechamento das comportas das usinas de todo o sistema do país. Devido à interligação do sistema elétrico brasileiro, não há previsão de falta de energia na região.

Ponte ‘escondida’ Em outubro de 2020, a longa estiagem fez o nível de água do rio Grande diminuir e revelar uma ponte construída na década de 50 para atravessar cabeças de gado em Guaraci/SP.