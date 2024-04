Bairros Pozzobon e Santa Amélia recebem mutirão contra a Dengue neste sábado, das 7h às 13h

Na próxima semana, nas noites de terça-feira (23), quarta-feira (24) e quinta-feira (25), das 18h às 22h, os mesmos bairros receberão nebulização noturna.

Os moradores dos bairros Pozzobon e Santa Amélia, na região norte da cidade, serão visitados neste sábado (20.abr), das 7h às 13h, pelos agentes de saúde da Prefeitura de Votuporanga em mais uma edição do Mutirão contra a Dengue, realizado pela Vigilância Ambiental da Secretária da Saúde. O trabalho consiste em ações de orientação e eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti intensificando as atividades nas áreas com maiores incidências da doença.

Em continuidade às ações preventivas, na próxima semana, nas noites de terça-feira (23), quarta-feira (24) e quinta-feira (25), das 18h às 22h, os mesmos bairros receberão nebulização noturna. Os locais foram escolhidos de forma estratégica devido ao adensamento de casos da doença.

Todas estas ações consistem em fortalecer as demais medidas que vêm sendo adotadas com o objetivo principal de eliminação do mosquito transmissor das arboviroses que além da Dengue, incluem também Zika e Chikungunya.

Prevenção

Além da prevenção realizada durante o ano todo pela Prefeitura, é necessário também a conscientização e colaboração da própria comunidade em adotar medidas preventivas, manter os cuidados permanentemente em seus domicílios e também receber a visita dos agentes em seus domicílios. O trabalho de combate às arboviroses é uma união de forças entre Poder Público e população, e não deve ser cessado.

A Vigilância Ambiental orienta a população a deixar os quintais sempre limpos; verificar recipientes como garrafas, pratos de vasos de plantas e sacolas plásticas que podem acumular água; limpar calhas; tampar caixas d’agua e utilizar produtos como detergente e sabão em pó diluídos em água nos ralos internos e externos, para evitar a proliferação do vetor. É igualmente importante lavar os bebedouros dos animais frequentemente com água, bucha e sabão.

Informe Dengue

Os números de casos de Dengue e Chikungunya são atualizados em tempo real e podem ser consultados no aplicativo Conecta Votuporanga e também no site da Prefeitura. O módulo do app também mostra o mapa de risco da doença nos bairros, assim, os moradores podem consultar se o local onde mora e trabalha estão sendo alvos do mosquito Aedes aegypti.

Os cidadãos também podem denunciar possíveis focos de criadouros do mosquito, que será encaminhado para Ouvidoria Geral e para a Secretaria da Saúde. Sintomas da doença, bem como os sinais de alerta, formas de prevenção, vídeos com informações sobre a Dengue e locais de atendimento também estão disponíveis no app.