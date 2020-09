Bairro da Estação ganha o Posto Petrobom nesta segunda-feira (21)

Será inaugurado nesta segunda-feira (21) na Avenida Prestes Maia, a conhecida ‘Avenida da Estação’, no número 1854, o Posto Petrobom. A empresa familiar que está sob a responsabilidade de Wilson Miyaguti já tem tradição na área com uma unidade na cidade de Jales, que opera há mais de 11 anos.

O Posto Petrobom está muito bem instalado em ponto nobre da referida avenida e irá oferecer em sua climatizada Loja de Conveniência, além de todos os tipos de bebidas, uma padaria, novidade que chega ao bairro para facilidade dos moradores.

O Posto Petrobom oferecerá serviços de qualidade como troca de óleo para motos, carros e camionetes; diesel S-10 e S-500 filtrados, com equipamento de última geração; gasolina comum e aditivada, além do etanol, produtos com extrema qualidade.

Carolina Miyaguti Caldeira e o marido Daniel Caldeira Miyaguti, além do irmão dela, Rafael Miyaguti, estão à frente da empresa para garantir um ótimo atendimento, com agilidade e presteza nos serviços.

Rafael Miyaguti coentou que sua família adquiriu a área e iniciou a construção do Posto há dois anos: “Foram inúmeros desafios para chegarmos aqui hoje com tudo pronto e aprovado por todos os órgãos competentes. Tivemos empecilhos, vários deles, mas graças à Deus, está tudo pronto para iniciarmos nosso trabalho nesta segunda-feira. Desde o início fomos muito bem recebidos pelos moradores do bairro. Ficamos felizes também por ser tão bem acolhidos nesta cidade, onde enxergamos lá traz, que se encontra em pleno desenvolvimento, com uma economia sólida e com muita chance de crescimento, principalmente na região deste bairro que se encontrava desprovida de um Posto de serviços de alta qualidade”, conta.

O Posto Petrobom abrirá suas portas nesta segunda-feira, mas em respeito à pandemia não realizará nenhuma cerimônia que possa gerar aglomeração. Os diretores garantem que após este período de incertezas irão investir pesado na Loja de Conveniência onde servirão o tradicional Café Expresso, de olho nos funcionários públicos do Fórum local e nos inúmeros colaboradores da Santa Casa e AME, instituições de saúde que ficam próximas ao local.

Para contatos com a direção da empresa foi disponibilizado o telefone (17) 99758-5367, que ficará à disposição da população de Votuporanga.