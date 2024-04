Bairro Colinas passa a integrar o calendário de feiras livres a partir desta quarta-feira

Feira livre no local será sempre às quartas, a partir das 15 horas.

Os moradores da zona norte de Votuporanga terão mais uma opção de lazer a partir desta quarta-feira (17.abr). Atendendo a pedidos da população daquela região, o bairro Colinas passa a integrar o calendário de feiras livres, uma ótima opção para valorizar o trabalho de comerciantes locais e também para comprar frutas, verduras e legumes fresquinhos, direto dos produtores.

Os ambulantes que realizam as tradicionais feiras livres de Votuporanga estarão no bairro Colinas, toda quarta-feira, a partir das 15h, na rua Nicolau Pignatari, ao lado da capela Santo Expedito. A iniciativa também contempla indicação da Câmara de Vereadores, através do vereador Jura (PSB).

“Fui procurado pelos feirantes solicitando ações para viabilizar a feira também às quartas. Após pesquisarmos, chegamos à conclusão de que o bairro Colinas seria ideal para atender a essa demanda. Iniciamos as tratativas com o prefeito Jorge Seba e com os secretários, no qual recebemos todo o apoio necessário para firmarmos mais este compromisso com nossa população”, aponta o vereador.

Além dos hortifrutis, na área de alimentação da feira também serão comercializados doces e salgados, pastéis, pamonhas e muito mais. Para as crianças, haverá também diversão garantida com os brinquedos infláveis.

Para celebrar o início desta iniciativa, nesta quarta-feira, após o término da missa em celebração ao dia de Santo Expedito, que será realizada às 19h30, terá muita música de qualidade com a Banda Zequinha de Abreu, com apresentação agendada para iniciar às 20h30.