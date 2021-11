Baile show no Assary com a dupla Matogrosso e Mathias terá lançamento do novo DVD de Bruno e Humberto além do talento de Felipe Santana 

Quando pensamos em música sertaneja, costumamos nos lembrar de duplas clássicas, mas o gênero, hoje renovado a partir de atrações do chamado sertanejo universitário, não está restrito apenas aos veteranos, trazendo muitos adolescentes e até mesmo crianças para os palcos, é o caso de Felipe Santana de apenas 12 anos que têm chamado atenção pelo talento e voz aqui em Votuporanga. O jovem cantor também irá se apresentar.

Felipe sonha com os palcos e, com a ajuda dos pais, percorre bares e restaurantes com a ajuda dos pais, em busca de reconhecimento do talento e oportunidades no cenário musical.

O jornal Diário de Votuporanga conversou com Felipe que contou um pouco de sua história:

DV: Como a música surgiu na sua vida e quem são as suas inspirações na música brasileira?

“A música surgiu na minha vida em torno dos meus 2 anos, com essa idade eu já estava “brincando de cantar” com minha violinha de plástico. A primeira música que eu aprendi a cantar inteira foi com 4 anos, meu pai e eu sentamos na sala e ele começou a me ensinar a cantar a música “No dia em que eu sai de Casa ” do Zezé de Camargo e Luciano. E um tempo depois ganhei meu cavaquinho, eu chamava de “meu violão pequeno” sempre tocando de qualquer jeito só brincando mesmo. E assim eu fui aprendendo mais músicas e cada vez mais pegando gosto pela música sertaneja. Comecei a ouvir cantores diferentes como Cristiano Araújo, Jorge e Matheus etc. Então com meus 6 anos ganhei meu violão, e ainda sem aula nenhuma tocando sem saber de nada, e mesmo assim já fazia apresentações na escola, cantava com os cantores em barzinhos e em churrascos de família. Com o tempo comecei a me aperfeiçoar, mais sem aula nenhuma fui “aprendendo a cantar” e assim com meus 8 anos de idade comecei a fazer aula de violão. Sempre tive que carregar meu violão no carro para todo lugar que eu ia, como eu sou canhoto minhas cordas do violão são invertidas, então se eu pegasse um violão de uma pessoa destra seria um desastre! O tempo passou e com muito treino eu cheguei aqui e estou começando a fazer showzinhos e se Deus quiser tudo vai dar certo. Minha inspiração na música brasileira é o Gusttavo Lima.”

DV: Como é para você se apresentar em um show de uma dupla famosa como Matogrosso e Mathias?

“É muito gratificante. Sou muito grato à Deus por ter me dado essa oportunidade, é um sonho que está se tornando realidade. E queria agradecer a produção do evento, o Wellington e o Baianinho e a dupla Bruno e Humberto!”

DV: Projetos futuros e shows? Conte um pouco.

“Por enquanto não muitos. Estou começando a fazer showzinhos agora e por enquanto só fiz apenas dois, tenho mais alguns marcados mais se Deus quiser vou ter muitos shows e projetos para fazer ainda.”

Para os leitores que quiserem seguir os trabalhos de Felipe Santana segue abaixo sua rede social:

@Felipegabrielsanchesantana

A dupla Bruno e Humberto também contou um pouco sobre a trajetória de sucesso, trabalhos e projetos:

DV: Como surgiu o projeto do novo DVD que será lançado?

“No início o projeto seria um pocket somente com regravações de artistas conhecidos, mas ao decorrer do tempo, decidimos lançar algumas músicas inéditas, e de repente tornou-se esse sonho que estamos vivendo, trazendo músicas nossas e de alguns amigos que acreditaram no nosso projeto e no nosso sonho.”

DV: Qual a principal música de trabalho do DVD de vocês? Expectativas?

“A música que intitula o nosso dvd “De corpo e Alma” se chama 20 reais de Marília Mendonça, a expectativa é muito grande sobre essa música. Ela tem uma história muito engraçada, mas isso será contado somente no dia 10 de dezembro no dia do nosso lançamento.”

DV: Com a morte recente da cantora Marília Mendonça surgiram especulações devido o nome da música. Contem a quanto tempo essa música foi escrita e como se sentem no momento em relação a essa situação da coincidência da morte da cantora.

“Por acaso do destino estávamos morando em Goiânia, e escrevemos essa música que tem o nome dessa musa, nossa eterna rainha Marília Mendonça, e ela foi escrita em 2019 antes da gravação do nosso DVD, sem ao menos sonhar com uma enorme perda e tragédia nunca esperada por nós e com certeza pra ninguém, por termos a oportunidade de tê-la conhecido quando moramos na capital do sertanejo “Goiânia” onde a própria escutou a música pessoalmente, ainda fazendo elogios sobre a mesma.”

DV: Como é para vocês poder lançar o DVD em noite de show com a famosa dupla Mato Grosso e Mathias?

“Um sonho, pois dividirmos o palco com uma dupla que é referência pra nós e pra tantos outros artistas, é uma coisa que nem nos melhores dias esperávamos, apesar de já termos dividido palco com eles em outros eventos, é uma grande honra, cantar e gravar uma música nossa com uma dupla de tamanha referência no meio sertanejo.”

A dupla Bruno e Humberto que vem de uma formação de 9 anos, com um cd gravado em Goiânia, produzido pelo produtor “Júnior Lobo” que assina álbuns como Cristiano Araújo, Maiara e Marisa, Humberto e Ronaldo, dentre outros, agora lança seu primeiro DVD, acreditando que seja o primeiro passo, para onde desejam chegar, sendo que acreditaram que esse trabalho tão importante teria que ser lançado onde tudo começou, trazendo suas raízes, pois aqui nasceu e com toda esperança esperam que seja uma noite mágica, pois prepararam de “Corpo e Alma” o que acreditam muito!

Dia 10/12 às 21 horas, SHOW DO MATOGROSSO & MATHIAS no centro de eventos do Assary Clube de Campo.

Uma das duplas mais famosas do sertanejo vai dividir o palco com a dupla revelação de Votuporanga, BRUNO & HUMBERTO, lançando o seu 1º DVD DE CORPO E ALMA, e para abrilhantar ainda mais essa noite, o pequeno FELIPE SANTANA, de Votuporanga, fará uma participação especial, trazendo muito talento para esse grande evento, mas não para por aí, pra terminar a festa tem o sambanejo de DARCIO HENRIQUE fechando com chave de ouro!

MESAS:

Os ingressos são limitados, então reserve hoje mesmo sua mesa. Valores de Mesa à partir de R$ 480,00 reais (06 lugares / cada cadeira sai por R$ 80,00).

ARQUIBANCADA VIP: