Baep apreende 77 tijolos de maconha em Rio Preto

Um dos suspeitos usava a bolsa de entregador para vender a droga.

Policiais Militares do Batalhão de Ações Especiais (Baep) de Rio Preto prenderam dois homens por tráfico de drogas com 77 tijolos de maconha e R$ 3 mil. Uma mulher também foi apreendida, mas liberada em seguida. A apreensão aconteceu na madrugada de terça-feira, 12. Um dos suspeitos usava bolsa de entregador para vender a droga.

De acordo com o sargento Barbosa, que participou da ocorrência, durante patrulhamento de rotina pela avenida Constituição, a equipe noturna do Baep abordou um casal em uma motocicleta com uma porção de maconha no bolso da blusa do motociclista. Em depoimento, ele confessou que teria mais drogas no apartamento onde mora, no Residencial Palestra. Os policiais localizaram mais 19 tijolos da mesma droga, uma faca e balança de precisão. O suspeito afirmou que usava a bolsa de entregador para despistar a polícia.

Ele ainda passou o endereço de outro homem que também participava da ação. Os policiais localizaram os outros 58 tijolos de maconha na residência desse outro homem, no bairro Residencial Vista Alegre. Na casa, além do entorpecente, a polícia ainda apreendeu duas balanças de precisão e fita adesiva para embalar a droga.

As três pessoas prestaram depoimento à polícia. Os dois homens foram ouvidos e presos em flagrante por tráfico e a mulher foi liberada por não apresentar ligação com a ocorrência. (Diário Web)